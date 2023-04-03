張艾嘉9歲兒旺角被綁架 王令塵23年後訴心聲：不是正常成長過程
撰文：聯合新聞網
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第3度金馬封后的張艾嘉婚後育有一子王令塵（Oscar），王令塵近日帶著作品在香港參展，受訪時難得提及9歲時被綁架的遭遇，坦言對自己影響很大，更說：「這不是正常成長過程。」
32歲知名設計師王令塵，他曾9歲時於上學途中被綁架，當時歹徒向張艾嘉夫妻要求1,500萬港幣的贖金，否則就威脅撕票，在張艾嘉夫婦冷靜處理下，3名綁匪最終在旺角一家酒店被逮捕，王令塵也被警方從一個行李箱中救出，後來張艾嘉選擇停工3年陪伴兒子，並一起從香港到英國生活。
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時隔多年，王令塵也首度回應此事，根據傳媒報導，他表示對自己影響極大，不過也說：「這個都是不正常的成長過程，但是你要面對它，儘量避開它，向前走，然後其他東西都成為過去。」
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