台灣最美星二代一轉眼20歲變辣妹　兒時舊照曝光　證實由細靚到大

【星二代／王彩樺／黃于庭】 王彩樺的大女兒黃于庭因為有著仙氣高顏值的外表，讓她被網友封為「全民岳母」，去年母女倆還搭擋主持旅遊節目《媽呀！好好玩》，2月19號是女兒的生日，特地曝光女兒小時候的舊照，獲得2萬網友狂讚。



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19號是大女兒20歲生日，王彩樺在社交平台發文「親愛的寶貝庭庭生日快樂，謝謝2/19這天妳來到了這個世界，妳選擇成為媽媽的女兒，謝謝妳，雖然媽媽生妳生了快一天，很辛苦，但當第一眼看到妳時媽媽生妳的痛都不見了，就充滿喜悅&幸福，謝謝妳，媽媽愛妳」，另外更加碼分享女兒小時候的照片，有著圓圓的大眼睛非常可愛。

網友看到照片都直呼「好漂亮的娃娃」，不少藝人朋友也紛紛留言祝賀生日快樂，丁寧大讚「從小美到大！」、「從小就是美人胚子」、「媽媽基因好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】