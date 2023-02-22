Johnny Depp女兒「半裸登雜誌」 與畢彼特千金同陷星二代爭議
撰文：聯合新聞網
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歐美的演藝世家後代，近來成為被討伐、諷刺的對象，導火線之一就是尊尼特普（Johnny Depp；強尼戴普）的女兒莉莉蘿絲（Lily-Rose Depp）在訪問中，表示自己如果被挑中可能是她的條件真的適合，招來一堆人圍剿。莉莉蘿絲批評她身為有特權的人士，得了便宜還賣乖。
經此風波後，她暫不再對相關話題表態，倒是為了新戲宣傳而在《 i-D》雜誌上清涼入鏡，除了封面照明顯裸上身、用雙手遮住前胸避免露點外，內頁的圖片她穿著透明的外衣，胸前兩點幾乎一覽無遺，即將又再成為話題焦點。
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近期成為封面人物的星二代，尚有畢彼特（Brad Pitt；布萊德彼特）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie；安琪莉娜裘莉）的親生長女喜蘿（Shiloh Jolie-Pitt），儘管《In Touch》雜誌因為是八卦刊物，不可能邀到她特別來拍封面，卻使她再次受到廣泛矚目。
雜誌稱喜蘿現在每周都賺進1萬4000美元，除了會接一些跟跳舞有關的工作外，還會兼家教以及擔任製片助理，負責從一些書籍裡尋找可以拍片的題材，安祖蓮娜祖莉的新片就有她的參與。她雖然和媽媽一起生活，與父親畢彼特也已重拾過去的親情，彼此關係很好，她也幫忙勸媽媽不要再僵持、趕快辦妥離婚，希望父母至少還能做回朋友。
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而畢彼特與新女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）之間似乎愈來愈認真，英國《每日郵報》引述不具名的消息來說，稱他已經把伊妮絲介紹給她和安祖蓮娜祖莉的一堆小孩認識，他們之中大多數都已經見過爸爸的這位新女友，畢彼特不是不知道這樣做可能會再刺激到安祖蓮娜祖莉，但他沉浸在熱戀甜蜜中，根本懶得去管安祖蓮娜祖莉會怎麼想。
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