奧斯卡2023｜班頓費沙封影帝「2兒子」反成焦點　網封最帥星二代

【奧斯卡2023】班頓費沙（Brendan Fraser／布蘭登費雪）以《鯨》（The Whale／我的鯨魚老爸）奪下第九十五屆奧斯卡獎影帝，打敗強敵哥連費路（Colin Farrell／柯林法洛）、奧斯汀畢拿（Austin Butler／奧斯汀巴特勒），班頓費沙一得知獲獎時立刻泣不成聲，全場也起立鼓掌恭喜，他上台後感動致謝影藝學院願意肯定這個勇敢的作品，也謝謝劇組始終相挺，「謝謝你們讓我登上《鯨》這一艘船」。



班頓費沙提到自己在三十多年前入行，也曾經發生很多不好的事，但當時他並沒有好好把握，直到失去了才了解，「我只想說感謝這個獎，沒有這個角色，我無法拿到這個獎」，更表示這個角色也像是鯨魚一樣沉潛在海底深處，「我看著身邊許多重要的人，始終一直陪伴我，像是我的兒子，像是我的伴侶，謝謝你們」。

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除此之外，班頓費沙的兩個兒子，利蘭（Leland）、霍登（Holden）也伴隨著一起現身，二人都已經20多歲，憑著繼續父親的高顏值，目前已都是專業模特兒，帥氣臉龐一度登上Twitter熱搜排行榜，未來是否會隨著父親之路成為演員，同樣也拭目以待。

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雖以賣座電影《盜墓迷城》（The Mummy／神鬼傳奇）系列、《至野一族》（George of the Jungle／森林泰山）走紅，班頓費沙曾以俊美動作男星形象深植人心，卻在近年經歷受傷、婚變，更在二十年前被金球獎主辦單位的男性高層菲利普柏克（Philip Berk）性騷擾，舉發後卻反而慘遭封殺，演藝事業跌落谷底。

事隔多年，才終於以《黑天鵝》（Black Swan）名導達倫艾朗夫斯基（Darren Aronofsky／戴倫阿諾夫斯基）新作《鯨》回歸，演活試圖要與女兒修復關係的文學教授，因為對家人愧疚導致暴食症，班頓費沙為了要詮釋體重重達二百七十二公斤，行動不便的主角，不僅要在短期間內暴飲暴食，又要穿上難以移動的特殊服裝，全程幾乎只能坐在沙發上，卻透過眼神、表情傳遞情緒，堪稱生涯演技代表作。

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