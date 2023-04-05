疑遭張繼科偷賣私密片　景甜人氣卻不跌反升　3原因讓她浴火重生

撰文：外灘
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【張繼科／景甜】不再是受眷顧的幸運兒，景甜反而越來越好了。大陸藝人塌房的新聞年年都有，今年特別多。4月的第一場鬧劇，來自張繼科。有記者曝料，張繼科因賭博欠錢，拿前女友景甜的私密視頻抵債。債主以此勒索景甜，被判刑7年，目前仍在服刑。

張繼科否認後，記者又曝光了有他簽名的借款合同。還有更多證據指出，他曾多次涉賭。雖然目前真相尚未有定論，但多家品牌都已刪除張繼科代言的相關內容，安踏更是直接宣佈終止與他的所有合作。

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這場轟動全網的事件，也引發了大家對保護女性隱私的探討。畢竟，處在風口浪尖的還有另一人：景甜。

作為捲入了敲詐勒索刑事案件的女主角，連續多日，她反反復複被看客拉出來議論、凝視。有人問：景甜是不是被毀了？當然沒有。相反，這回她的處理，令人刮目相看。大家突然發現，這個印象裡總是活在別人庇護下的「傻白甜」，居然還有這麼堅強果決的一面。

從剛出道時被群嘲，到獨立出發，景甜這些年賺回來的口碑，都是從失去命運的眷顧開始的。

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01、果斷分手勇敢報警，給彼此留了體面

根據爆料記者的說法，2019年底，由於張繼科欠錢不還，債主找到景甜，拿著她的3段私密視頻和一張視頻截圖敲詐威脅，讓她為前男友代償2200萬元（人民幣、下同）。

本以為公眾人物在意形象，會選擇息事寧人，破財消災。沒想到景甜夠剛，直接報了警，把勒索人繩之以法。走出這一步，需要的勇氣不言而喻。報警意味著更大範圍的公開，視頻也會有進一步傳播的風險。普通人尚且擔心這樣做名譽受損，更何況是一舉一動都在聚光燈下的明星。

景甜知道後果，還是乾脆俐落地把壞人送進了大牢，的確是有些魄力在身上的。而案子開庭已經是整整一年後的事了。可以想像，這期間她承受了多大的壓力，但她都扛了過來。當初她和張繼科分手時，大家只覺得惋惜。如今回過味來，再看看她對這段感情的處理，倒真有幾分佩服。

戀愛時再怎麼蜜裡調油，發現遇人不淑，沒有拖泥帶水的糾纏，果斷告別過去。分開後自始至終沒說過男方一句壞話。既是一種撇清關係的自我保護，也給彼此留了體面。

對於犯罪行為，拿出法律手段，絕不姑息。對於傷害自己的人，理智切割，及時止損，不藕斷絲連，也不落井下石。清醒，得體，難怪她能成功圈粉。

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02、沒有企圖心和慾望，她只是很無聊

很長一段時間裡，傻白甜才是景甜留給大家的唯一印象。手握無限資源，出道即巔峰。這個蜜罐裡泡大的女孩，根本不需要爭取，機會就會自己送上門來。剛滿18歲那年，沒有音樂背景的她發佈了一張個人專輯，作曲是金牌製作人張亞東，MV由《瘋狂的石頭》導演甯浩操刀。

大學期間，別的同學還在跑龍套、拍廣告，景甜已經開始接拍電視劇了，且合作對象都是趙薇、劉燁、張豐毅、何潤東這類藝人。

如果說這些還是學生時期的小打小鬧，那麼2011年上映的電影《戰國》，讓大家第一次感受到了她背後的資本有多強大。這個剛畢業的新人，不僅是女主角，與老戲骨孫紅雷搭戲，連影帝吳鎮宇、「韓國第一美人」金喜善都心甘情願來為她抬轎。

景甜是真的沒什麼心眼。和孫紅雷第一次見面，她想表現出謙虛好學的一面，跑去問對方：「紅雷哥，我不會演戲，怎麼辦呀？」孫紅雷震驚了：「那你幹嘛來了？」片子最終評分只有3.9，景甜黑紅了一把，然後依然不溫不火。

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但這並不妨礙頂級資源不斷向她砸來。她合作的對象，多了周潤發、甄子丹、謝霆鋒、張豐毅……在《警察故事2013》中，成龍甚至直言：「這電影就是為景甜一個人拍的。」

別的演員都想拓寬自己的社交圈，而景甜不需要應酬。在香港做宣傳時，成龍想帶她去見見香港娛樂圈的大人物，她卻直接跑掉了。另一邊，國際化發展也沒落下。她開始在荷李活大片中露臉，與湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）等巨星同台飆戲。《金剛》、《環太平洋》，都有她的戲份。到了張藝謀的《長城》中，她的番位僅次於麥迪文（Matt Damon），天王劉德華也只是她的綠葉。

這麼多的資源加持，相當於老天爺追著把勺子餵到嘴邊，但景甜偏偏吃不下這口飯。她參演的電影，口碑、票房，紛紛撲街，爛片比比皆是。即使在銀幕上混了個臉熟，觀眾還是想不起她有什麼代表作，反而把她當成笑料。景甜捧不紅，拍不好戲，成了一個魔咒。

或許，一個從來不缺機會的人，沒有強烈的企圖心，眼神裡甚至沒有慾望，是很難洞悉人性、當好演員的。

景甜曾提到自己當時的神秘男友：「其實我對自己的事業追求沒那麼高，但他給我架在那兒了，給予了我充分的信任、幫助和鼓勵，你還有什麼好拒絕或退縮的呢？從表演事業的角度，他是我的貴人。」

打從一開始，她就生活在天上會掉餡餅的世界。不必虎口奪食，但也因此失去了生命力。被保護得太好，反而讓人覺得空洞無物。有編劇形容景甜：「她不爛，只是很無聊。」

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03、資源一落千丈，她卻更好了

2017年的情人節，景甜宣佈自己單身，離開了她口中「貴人」男友。最近幾年，她的資源肉眼可見的一落千丈。電影拍得越來越少了，取而代之的是小成本網劇。合作的演員也不再是大明星，變成了歐豪、任嘉倫、李治廷這些和自己相仿的拍檔。

但反倒是從這時起，景甜的事業才終於迎來了轉折。

景甜開直播，拍小視頻分享平價好物。一條卸妝洗臉的視頻，意外收穫了比以往任何一部大片都高的關注度。大家發現，她原來是個蠻真實、耿直的女孩。連她隨手關水龍頭的舉動，都拉了一波好感，被認為「好貼地」。

這一次，沒有人把她捧上雲端，她反而靠自己走紅了。

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2019年，網劇《司藤》開播。這可能是景甜從業來，最拿得出手的一部代表作。在劇中，她演的是野蠻生長的藤蔓，有複雜的情感和矛盾的人性。這個角色的成功塑造，為她扭轉了不會演戲的口碑，還立住了「人間富貴花」的人設。

後來，景甜在微博上回憶道：遇到司藤的時候，她剛經歷過很長一段時間的低沉情緒，好像跌入深海，甚至懷疑自己是不是生病了。直到讀完這個劇本，感受到了司藤的強大，那是被壓到谷底後的絕地反彈，經歷無數心碎後的自我保護。

「你們都想看我哭，我偏要笑得漂亮。」她說司藤救贖了當時灰色世界中的自己。直到今天我們才知道，她那段時間到底發生了什麼事。

如今，她的傷疤又被掀開，面臨的壓力可想而知。雖然已經和張繼科分了手，敲詐勒索她的人也判了刑，但對於景甜來說，這件事情還沒有結束，對前男友的追責仍在繼續。

無論結果如何，這場風波對她也是一種淬煉。告別傻白甜後，敏感和痛苦，會讓她成為更好的演員。

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