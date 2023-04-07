吳啟華係大灣區樓王？　被爆深圳睇中國十大豪宅樓價隨時過億

現年58歲的吳啟華近年主力在內地發展，早已習慣當地的生活方式，早前接受內地媒體訪問時，更透露有意在深圳置業，只因靠近香港，方便中港兩邊走。近日，內地疑有房地產經紀在網上曝光了他在深圳看豪宅的消息，入選中國十大豪宅名列前三的「深圳灣1號」，相當富貴，引來不少討論。

吳啟華已長駐內地發展，在內地擁有不少粉絲。（吳啟華微博圖片）

從網上曝光的視頻可見，身穿衛衣配上牛仔褲戴上cap 帽的吳啟華打扮休閒，與一位女士在一處高樓大廈內的陽台相談甚歡。而他們的所在地附近有不少高樓聳立，而且還可清晰看見深圳著名地標之一「中國華潤大廈」，該大樓設於深圳南山區，該區被喻為是當地三大富人區之一，是高新技術產業基地﹑高等教育基地﹑休閒娛樂設施等非常豐富，發展得相當好。

吳啟華同一位女士在「深圳灣1號」相談甚歡。（微博圖片）

而吳啟華身處的地方就是位於南山區的「深圳灣1號」，疑有地產經紀在網上貼文表示：「香港明星吳啟華來深圳灣1號看房了。」似乎有意入手該豪宅。而翻查資料得知，「深圳灣1號」設有不同的戶型，小戶型2室 2廳售價為3500萬人民幣（約3900萬港幣），大戶型5室2廳售價為1億4000萬人民幣（約1億6000萬港幣），眼見該樓宇內裡的設計格局，空間相當寬廣，透光度十足，景觀相當漂亮，除此之外頂樓還設有私家停機坪，地段﹑格局設計等一流，絕對是頂級豪宅。

「深圳灣1號」的地段﹑景觀非常優秀。（深圳豪宅隊長微博截圖﹑視覺中國）

內部格局相當寬廣。（深圳豪宅隊長微博截圖）

而有報導指恆大集團的創辦人許家印早年以2億人民幣購入一個大單位，而阿里巴巴集團董事局主席馬雲曾到此看房子，還有台灣歌手蕭敬騰，對該豪宅有興趣的人都非富則貴，以吳啟華的財力想購入一個單位祇有不難，畢竟在內地工作接不停，商演﹑登台﹑拍劇等，應該有可觀的收入。

事實上，早年曾有報導指吳啟華已在中山置業，2018年更一口氣狂掃大灣區6個單位，160萬一間，實行做大灣區樓王。

吳啟華被爆在中山置業。（微博圖片）