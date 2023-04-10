龍馬精神｜武打戲打得出色坦承仍有體力　成龍唔認老：我都自己來

由國際武打巨星成龍主演的電影《龍馬精神》即將上映，在戲中有不少危險鏡頭，他都親自上陣拍攝，風采不減當年。而身為動作演員的他難免會受傷，近日他就接受內地電影頻道訪問時就自爆曾因拍戲受傷而隱瞞媽媽，而媽媽此生亦未完整看過他一部電影，這一路走來他都自覺自己過得不容易。

《龍馬精神》即將在今個月上映了。（《龍馬精神》微博圖片）

在電影中成龍有不少打鬥﹑跳躍等動作，被問到現時已68歲的他體力會不會跟不上，他就二話不說：「也不會，滑下樓梯躺在那邊那個危險動作我都自己來，可以自己來我就自己來。因為你可能認為69歲，69歲是一個老人家，但是我有很好的根底，我可以做平常69歲的人做不了的東西，我還能做。」相當厲害。

成龍在電影中有不少危險動作。（影片截圖）

8歲入行從龍虎武師做起，這一路走來在工作上難免會受傷，即使當下受傷他都堅持沒事繼續工作，他揚言：「有事回去再有事，現場一點事都沒有。開開心心的出去，悲悲傷傷的回家，這就是武行。」更直言動作片就是他的一生。

視動作演員為終生職業的他，為了避免家人擔心，甚至向他們隱瞞受傷病情，曾說謊欺騙媽媽：「不讓他們知道，最好笑是我腦開刀，我是開完刀的七天，我才打電話回家，跟家人講我在醫院，沒事了，開完刀。我還要騙我媽媽，因為那個時候兩天後，報紙才到澳洲，我知道一定會兩天後，我打電話給媽媽，『我在法國，我有個武行受傷，我陪他。』完了之後再打電話給她，怎麼，我看見你包着個頭，『公司說武行受傷沒有宣傳價值就叫我包個頭。』兩年後我回去，完了媽媽說『我知道了，你別騙我，我能看看你那個疤嗎？』我說你看，媽媽扒開來看，我說沒事小題大作。」

成龍受傷為免媽媽擔心而欺騙她。（影片截圖）

這一路走來他都覺得自己過得不容易。（影片截圖）

有一位國際級武打巨星的兒子，成龍媽媽原來從未完整看過他一部電影，成龍表示：「我媽媽這麼多年沒有看完我一部電影，我打人她也不舒服，人打我她更不舒服，反正一打她就走，完了有點文戲她就過來看看，沒有看完我整部戲。」活到老打到老的他有時候都覺得自己這一路走來實在不容易，表示會拍到拍不動為止，他果真是一位熱愛﹑敬業的武打演員，難怪擁有今時今日的地位。

成龍絕對是一位超敬業的好演員。（影片截圖）