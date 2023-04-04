龍馬精神｜眾星隔空祝賀入行60年　成龍超感動眼泛淚光

國際武打巨星成龍（Jackie）主演的電影《龍馬精神》即將上映，近日電影就在北京舉行首映禮，吸引到男星謝霆鋒﹑女星佟麗婭親自捧場支持。而在過程中電影團隊就為他送上一個驚喜，邀請多位大明星錄製視頻慶祝他出道60周年，讓他非常感動眼泛淚光。

《龍馬精神》在北京舉行首映禮。（《龍馬精神》微博圖片）

8歲入行的成龍一路打拚，憑着真功夫打出名堂，成為家喻戶曉的國際巨星，這一路走來原來都不經不覺已有60年。現年68歲的他還很拚搏，曾揚言只要自己還能打的一天，就希望繼續打下去，而且一定會親自上陣打給影迷看，活到老打到老。

成龍靠真功夫打出名堂。（影片截圖）

在圈中打滾60年，除了工作上早已被獲肯定之外，還認識不少朋友。適逢出道60周年，不少好友都親自錄製視頻為他慶祝，影后惠英紅表示要視他為目標：「我覺得他是一個鐵人吧，因為他是老闆嘛，他也是演員，也是編劇也是武術指導，有時候是導演，比我厲害太多太多了。我要向着你的目標走，60年我要追啊，我要趕緊追啊！」

惠英紅﹑梁家輝拍片祝賀。（影片截圖）

而影帝梁家輝就表示：「其實小時候我是看他的電影長大，全世界有誰不認識成龍。」內地男星吳京就表示一直在向成龍學習，劉亦菲一直視他為榜樣，師兄洪金寶更叮囑他一定要身體健康。另外，國際大導演張藝謀則表示他一直在引領潮流：「出道60年，至今還引領潮流。工作上他很敬業，生活中對環保對於慈善對於所有事情的熱愛，還在影響着新一代的年輕人，這就是成龍。」還有天王劉德華給予祝賀出道60周年。

成龍坐在台下看得感動十分。（影片截圖）

眼見多位好朋友錄製視頻給予祝賀，坐在台下的成龍除了驚訝之外還非常感動，直到電影院燈光亮起，走上台上的他已被發現眼泛淚光，相信內心感到無比感動，最後深深地向大家鞠躬以表感謝。

成龍眼泛淚光。（影片截圖）