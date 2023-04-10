60歲鄺美雲激罕與何超瓊同框　與何家早有淵源曾被傳為賭王五姨太

現年60歲的鄺美雲（Cally）1982年選港姐奪亞軍入行，曾是8、90年代歌影視三棲女星，又靚又有才華。現在鄺美雲已淡出娛圈，在政界商界都有一番成就，不但珠寶生意成績亮眼，為珠寶鑑定師及企業家，有傳已累積了5億身家，她更是港區全國人大代表，多重身份十分犀利。

鄺美雲退出娛樂圈後搞珠寶生意，並在2000年開店。（視覺中國）

近日鄺美雲獲邀出席中總婦女委員會65週年系列活動，同場有賭王二房長女、全國政協常委的何超瓊。何超瓊身穿全黑套裝，幹練又高貴大方；鄺美雲則是一貫地紥起頭髮，一身銀灰色西裝示人，氣勢十足。而大合照中，兩人罕有同框，何超瓊站在近中心位置，鄺美雲則站在何超瓊旁邊，身貼身影相，看來關係交好。

鄺美雲和何超瓊罕有同框。（Facebook@香港中華總商會）

鄺美雲和何超瓊均是1962年出世，何超瓊是8月出世，比12月出世的鄺美雲只大4個月，故兩人是同歲。雖然已到耳順之年，但兩位都保養得宜，各有美態。除了同歲外，兩位均是商界女強人出身，後又涉足政壇；感情方面，兩人都曾經歷過一段婚姻，人生經歷均有許多相似之處。

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而鄺美雲與何家亦早有淵源。賭王何鴻燊當年擔任港姐評判，因而結識了當年尚未正式出道的鄺美雲，此後開展了鄺美雲與何家的緣分。當年鄺美雲淡出娛圈做珠寶生意，2000年珠寶店開幕當日，何鴻燊親臨撐場，可見兩人關係之好。鄺美雲與何鴻燊亦因而傳出緋聞，外界猜測鄺美雲是否係賭王最新「五姨太」，後來鄺美雲及何鴻燊都各自澄清傳聞非屬實。

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