姜濤「西九」唱跳片成微博話題　偶像羅志祥激讚：帥

人氣男團MIRROR成員姜濤近日現身「西九音樂節」又唱又跳，狀態大勇獲得不少粉歌迷讚不絕口。而他本人事後亦在個人社交網站上貼當晚的表演片段，短短時間內已獲得逾6萬個Like，而且評論區的留言幾乎都是有讚無彈，就連他的偶像「亞洲舞王」羅志祥都留言給予鼓勵，令他再度登上微博熱搜引起討論。

姜濤唱跳到大汗淋漓。(keung_show@IG)

眼見姜濤當晚在音樂節的表演，他跳得起勁甚有力量感，歌與歌之間沒有停頓位不斷跳跳到大汗淋漓，可見他相當努力表演。而不少粉絲看見他的表演後都讚不絕口，紛紛湧入他的社交網站留言表示：「炸了」﹑「真係超型」﹑「型到核爆」等，直言他魅力沒法擋。除台灣男團C.T.O成員楊梓鑫都留言激讚：「帥帥帥。」連姜濤偶像羅志祥都留言給予鼓勵：「帥。」相信姜濤一定好開心。

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台灣男團C.T.O成員楊梓鑫﹑「亞洲舞王」羅志祥留言給予大讚姜濤。（ hollis_yang@IG﹑showlo@IG）

不少粉絲大讚姜濤唱跳出色。（keung_show ＠IG）

正正因為評論區的留言幾乎都是讚到天上有地下無，令不少內地網友相當好奇，隨即在微博引起「姜濤ins評論區」的話題，有逾6千萬閱讀量。不過內地網友看了他的唱跳表演後似乎批評較多，幾乎覺得他的顏值難以想像是頂流偶像，更看不懂他的舞蹈，大家紛紛留言表示：「逆流還差不多」﹑「肥到…」﹑「跳了啥」等，直言香港娛樂圈後繼無人。

姜濤在微博引起討論 。（微博圖片）