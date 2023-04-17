Angelababy新造型炒車！華麗禮服配珠寶 竟腳踩一雙大媽鬆高拖鞋
撰文：聯合新聞網
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Angelababy（楊穎）與黃曉明結束婚姻後，近日頻上新聞，她出道多年優雅美麗形象深植人心，更充滿時尚高品味，最近她的全新形象照流出，沒想到穿上華麗禮服配上拖鞋，讓網民傻眼：「很low。」
Angelababy有相貌有氣質，這次的造型竟衰在「腳」上：（按圖了解）
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部落客「Mr.布雷蕭」常在Facebook分享時尚及流行事物，今日他貼出一系列Angelababy的形象照並寫下「鞋子的重要性again」，只見baby身穿一襲金色緊身禮服，裙擺寬鬆設計相當霸氣，怎料，將畫面看像腳部，Angelababy居然穿著增高拖鞋，瞬間成菜市場阿嬸。
網友紛紛傻眼留言：
．「地方的有錢大姐…」
．「真的氣質有差…」
．「真是百密一疏。」
．「這是社區媽媽的拖鞋吧？」
．「附近阿桑出門都會把這個當高跟鞋穿」
．「氣質很low！」
【圖輯】點圖放大看更多Angelababy靚相👇👇👇
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