李多慧首度為樂天獻舞　應援魅力輾壓全場　網民：根本強一個檔次

中華職棒桃猿隊4月14日對上味全龍，除了賽事外，樂天女孩韓籍成員李多慧首次於桃園棒球場登場，人氣超高的她早就成為不少球迷搶拍的目標，網民看完李多慧的應援影片後也大讚，「根本就強了一個檔次」。



李多慧首次為樂天登場表現：（按圖了解）

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李多慧4月14日獻出在台灣的應援處女秀，和其他樂天女孩一起跳開場舞、中場表演還有局間應援，她展現了超強的舞台魅力，甜美又不失性感，粉專「DJ金寶」也貼出一張三壘側觀眾席照片，人山人海的手機就只對着李多慧一個人。

李多慧的超強應援也引起PTT網友討論，網友發文表示，說化妝大家都有化妝，服裝大家也穿同一款式的，但是李多慧的舞蹈動作就是比別人準，對在拍子上，動作也比別人有力道，空擋還很會掌握時機眨眼、俏皮吐舌放電，「論啦啦隊、舞蹈實力，李多慧就是強了一個檔次對吧？」。

網友也狂認同回應：

．「不止一個檔次，簡直是不同世界」

．「南韓這方面真的是世界級的強」

．「不只舞蹈，抓拍能力表情管理也是」

．「確實，一對比就是大聯盟VS台灣」

．「她每一首不只會動作沒有錯過，太扯」

．「其他自動變舞群...好奇這舞是她帶來的嗎？」



李多慧賽後也接受「三立新聞網」採訪替自己評分，她替自己的初登板打了90分，她表示一整場比賽都很興奮，最擔心瀏海有沒有亂掉，她表示，在韓國當了啦啦隊5年，來台灣前休息了5個月，重返應援有些疲憊，但球迷很認真加油，謝謝大家。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】