林襄食雪條　小背心裙竟然咁短「這位置若隱若現」一招巧妙避走光

台灣啦啦隊女神林襄近期以「經典女孩」一員登世界棒球經典賽賽場為中華隊應援，「經典女孩」被網友大讚是球場最美風景，林襄更是紅到登上日媒新聞，獲得許多日本網友喜愛。近來她替冰品代言，性感坐姿還引來網友瘋狂留言，直呼：「不知道該往哪看」。



林襄29號在IG分享一系列的品牌合作照片。照片中，林襄身穿白色吊帶小洋裝，手中拿著雪糕甜美微笑，有眼利網友發現，林襄穿的超短小洋裝還差點走光，她雖然已調整坐姿巧妙遮住臀部位置，不過若隱若現仍引起許多粉絲熱議。

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林襄是近來媒體寵兒，工作邀約接二連三，日前還接下日本高爾夫精品球衣的全球代言，不過經紀人莉奈感嘆2年前林襄曾被廠商嫌棄沒質感沒氣質，甚至到現在還是會聽到這樣的評語：「罵聲最多的就是愛講林襄沒質感沒氣質吧！甚至會說害怕自己品牌被傷害，哇我覺得我們根本就是瘟疫。」但林襄沉著面對一切批評，連她也不禁佩服林襄的樂觀正能量，不過短短2年，林襄已成為各大品牌的邀約對象，讓她內心不禁五味雜陳，又覺得安慰。

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