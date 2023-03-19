李多慧加盟樂天女孩撼動自己地位？ 林襄3字高EQ回應獲網友肯定
撰文：聯合新聞網
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台灣職棒「樂天桃猿隊」昨（17）宣布來自南韓、人氣襲捲韓職的李多慧（Dahye Lee）成為旗下專屬啦啦隊「Rakuten Girls」第8位新成員，將於4月14日正式登板。
網友聞訊眼冒愛心直呼「令人期待」、「中職史上最大補強」、「稱霸亞洲」、「啦啦隊冠軍」。
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李多慧也在Instagram上曝光穿著「Rakuten Girls」制服的美照，宣告將在台灣樂天桃猿隊活躍起來，她表示會努力工作，希望能繼續用溫暖的眼神看著她、支持她。貼文PO出約5小時就有8.5萬讚。
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而有網友認為李多慧舞技、顏值勝林襄，將會動搖林襄地位，不過林襄親自在「Rakuten Girls」宣布李多慧加入的貼文下留言「天花板」，展現高EQ回應，而網友也對林襄大方反應表示肯定，並留言「就算仙女下凡也是支持妳」、「加油香襄！你跟她有的一拼」，表示會繼續支持林襄。
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