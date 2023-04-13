竇靖童給我們的情書：如果王菲唱周杰倫｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

竇靖童新歌《MONDAY》的00後慵懶曲風，加上少年在大街小巷闖蕩的MV，當然看得我這個八十後心花怒放。竇靖童雖然是90後，但想必因為父母是音樂人的背景，一早就接觸音樂，與我們這輩一樣有周杰倫陪伴長大——那種舒暢的節拍，叫我想起中學時聽沉醉在MP3裡的蕭亞軒、周杰倫……..

文: 林綸詩｜題：竇靖童給我們的情書：如果王菲唱周杰倫



//剛剛我站在路口

空氣裏的快樂因子很多

聽着mp3

播范特西

我又想到你//



而最驚喜的是，除了向周杰倫的HIP HOP致敬 (除了范特西，還有南拳媽媽的橘子汽水，還有頭文字D的「在山路駕着跑車」，真好玩)，她還向廣東RAP致敬，雖然不是由她所唱，但在王菲之後代的作品聽到廣東話，香港樂迷必要尖叫。

竇靖童《Monday》MV截圖（Youtube）

//Lionman Rap:

我們第一次見面

我這人一直很靦腆

你問我為什麼戴頭盔

可能我是super mario住在臨街

總之不會是你的真命天子

哪兒有那麼好的事兒

孫悟空都沒我調皮

來的花花世界 我都不知道為什麼

開車兜兜轉轉

和你又來到了海邊

帶你看日落城市

山頂的夜景好像霓虹燈閃爍

很高興初次見面

遇到你時光倒轉//



由北京臨街，來到香港山頂 （聽者有意！），絕對配合整首歌的浪蕩主題。雖然旋律大不同，但因為種種刻意的周杰倫符號，這首歌令我想起《星晴》，一步一步帶著喜歡的人流浪漫遊。「乘著風 遊盪在藍天邊 一片雲掉落在我面前 / 捏成你的形狀 隨風跟著我 一口一口吃掉憂愁」，配合《Monday》的「金色的天空 / 雲朵片片劃過 / 好像心裏頭是一樣 / 如果説 / 風和雨化做是你 / 我願化成大地在一起」，竇靖童究竟有多喜歡周董？

突然覺得和竇靖童好近好近，都沒有距離感了！ 當代歌手向前朝音樂致敬 （雖然周董還活躍，但都不同了），透過偶像的介紹，樂迷不單明白偶像的養份，也拓展了自己上一代歌手的認識。我也是透過林一峰聽陳百強，跟黃耀明聽顧家煇。無論是重唱、或做整個概念企劃，還是竇靖童這樣滲進對偶像的認識，除了是傳承，也足見到歌者對致敬對象的愛。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

