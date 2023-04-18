范冰冰分手4年突然按讚李晨微博疑復合　瀟灑拋16字回應：挺好的

范冰冰2018年經歷陰陽合約風波沈潛一段時間，2019年就傳出與未婚夫李晨黯然分手。事隔4年，有眼利網友發現，范冰冰偷偷在網友討論李晨的貼文按讚，引發外界諸多揣測。對此，她前日（16號）則出面回應16字。



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近來范冰冰弟弟范丞丞參與大陸綜藝節目《奔跑吧》，而李晨也剛好錄製該節目，雙方互動也引發關注。錄製期間，鏡頭無意間捕捉到范丞丞翻白眼片段，微博「范丞丞聽到李晨聲音的反應」關鍵字更登上熱搜榜。有眼利網友更發現，范冰冰日前也在李晨貼文中按讚，引發網友諸多猜測，還有網友期盼范冰冰與李晨能復合。

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對此，范冰冰前天突然在微博發文回應：「都挺好的，什麼都好，就是滑了一下而已……」，最後更附上一個哭笑的表情符號。她雖未在發文中明確指出是指何事，但外界立刻聯想到是在回應對李晨的貼文按讚一事。即便如此，底下網友仍洗版留言希望兩人能早日復合。

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