范冰冰強勢回歸！黑髮、水光肌風采依然　5大濃黑護髮秘訣大公開

因演出《武媚娘傳奇》爆紅的范冰冰，2018年因逃漏稅事件遭到內地封殺，沉寂多年的她，為了求翻身復出將演藝事業轉往國外發展，在韓國拍攝電影《綠夜》，也為此近期飛往柏林參加影展，接著又出席時裝週，還與名媛孫芸芸同框，「紅毯女王」回歸氣場依舊強大！不僅很會打理紅毯造型，被封為「髮量富翁」的她，一頭烏黑頭髮也再受到關注，本人也不藏私在小紅書分享頭髮保養方法，一起來看看！



「紅毯女王」范冰冰回歸！

睽違五年之久再度走上紅毯的范冰冰，等了好～久，這回憑著韓國女同志電影《綠夜》，終於有機會再回歸紅毯！近期出席柏林影展，一連換上三套不同風格的造型，白色中式旗袍展現古典素雅，紅色開衩長禮服優雅又性感，在閉幕式當天更穿上訂製深V薄紗戰袍，舉手投足超強大的女帝氣場。

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范冰冰時裝周同框孫芸芸

走完柏林紅毯，又緊接著出席時裝周的范爺，穿上一席粉紅洋裝，胸前更裝飾著超大蝴蝶結滿滿少女感，而最讓人驚喜的是同框了台灣名媛孫芸芸，范爺整個人白到發光！

髮量富翁范冰冰的5大養髮秘訣

1. 邊洗頭邊按摩頭皮

為了要保有頭髮的天然油脂，范冰冰不會天天洗頭，常常都是好幾天才洗一次頭。每次洗頭會洗1～2次，將頭髮打濕後，取適量的洗髮精，先在掌心上搭配海綿搓洗出泡泡，再往頭髮上帶。在洗頭時會再使用頭皮氣墊按摩梳，特別針對頭皮的地方按摩，促進血液循環，比起用手指洗頭，更能有感清潔頭皮，但千萬記得，不要梳到頭髮，容易會有拉扯。

2. 洗頭後不要搓頭髮

沖洗完頭髮後，先拿一條乾淨的毛巾，以「拍按」的方式先處理頭髮的水分，范爺提醒，千萬千萬不要用毛巾搓頭髮，或是在濕髮的狀態，就急著拿梳子來梳頭髮，很容易會破壞毛麟片。

3. 頭皮養髮液搭配按摩

等到頭髮不會狂滴水後，這時候可以使用頭皮專用的養髮精華，直接淋在頭皮髮縫上，再搭配指腹按摩幫助吸收。接著在髮中到髮尾的地方，均勻抹上護髮油，滋潤髮絲，最後再吹乾頭髮。

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4. 逆吹頭髮創造高顱頂

這幾年很流行高顱頂，也就是讓髮根更立體蓬鬆，視覺感會讓髮量看起來變多，也有修飾臉型的效果。范爺提醒，在吹頭髮時，一定要一直擺動吹風機，讓風力在髮絲上可以受熱平均，也可以縮短吹整的時間。還有一個重點，如果頭髮容易扁塌的人，在吹頭髮時，等到髮絲約八分乾時，可以將頭低下，髮絲全部撥到前面，逆吹髮根，或是本來有習慣分邊的人，同樣也可以逆吹，這樣頭髮乾了後，會發現髮根都會立起來，看起來很蓬鬆。

5. 吹乾頭髮再梳整

要確認頭髮都吹乾後，再搭配使用梳子，范爺會選擇木質的氣墊按摩梳，將剛剛吹整後可能還有些凌亂的髮絲梳理柔順。最後，再擠一些免沖式的護髮油在掌心，先搓熱後，再帶到髮尾，就可以讓頭髮變得更有光澤。

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