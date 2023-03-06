范冰冰臉上三處穿環　性感長裙不及「新樣」搶fo　網民：破相了

范冰冰2018年因逃稅風波，形象一落千丈，近來積極準備復出，除了參加韓劇《Insider》拍攝，也出席各大宣傳活動，更新社群貼文的頻率也大幅提高，昨（4日）她在Instagram上貼出在巴黎參加活動的照片，臉上突然多了三處「穿環」，風格也變為較強烈的歌德風，讓粉絲一瞬間沒認出是她本人。



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范冰冰近日在巴黎參加時尚活動的風格多變，有可愛、有貴氣，讓粉絲看了相當過癮，而在4日更新的照片中，她更轉為暗黑歌德風，不僅網狀禮服隱隱露出下胸，臉上還多了3個環，分別在鼻樑兩側、鼻孔以及下唇，搭配鮮豔紅唇，視覺感相當強烈。

此次風格大轉換，有許多人認不出，或許是還看不習慣，直言范冰冰不適合歌德風，但也有人認為她果然是「國際巨星」，無論什麼造型都能撐起。

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