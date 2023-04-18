鍾麗緹傳婚變　嫁小12歲張倫碩7年疑玩完：我不能做真實的自己嗎?

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

鍾麗緹與小12歲男星張倫碩再婚，被婚姻不時被外界看衰，而近期鍾麗緹直播賣麻辣小龍蝦時突然爆喊，被外界猜測婚姻、婆媳關係問題，而是後鍾麗緹曾與老公張倫碩開直播澄清，然而輿論似乎未平息，鍾麗緹今（18）再度發文，喊話：停止造謠、停止網暴、停止以訛傳訛，張倫碩也留言回應「老婆，風雨同舟，愛你」。

【相關圖輯】鍾麗緹素顏靚樣崩壞　眼睫毛出晒事嚇壞網民：也太像曱甴腳了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+54

鍾麗緹18日發文，談及早前直播風波而讓一家人被推上風口浪尖，甚至利用他們正逢結婚七年爆「七年之癢」來當作話題，心疼老公張倫碩在婚後「沒了自己的名字」，還被網友指責對她不好，為老公平反，透露無奈心聲：「從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麽的努力，多麽優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？」

【相關圖輯】52歲鍾麗緹返港吸金生圖曝光真實狀態　網民驚訝：沒想過會是這樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+4

鍾麗緹坦言自知身為公眾人物很多行為容易被放大，但希望大家「別造謠、別亂說、別瞎猜」，更稱破碎的片段內容會不知原委的人被帶亂。她表示想盡好作為老婆、媽媽、女兒、媳婦的職責，並為家人說話：「我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！」，盼大家停止製造散布謠言，以充滿正能量的態度生活。

【同場加映】9位敵不過歲月洗禮女神　李綺虹唔算誇張有一位慘被攻擊走樣多年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+23

鍾麗緹微博全文：
今年是我和我老公結婚的第七年，前幾天因為一場直播風波，又有很多人把我們一家推上了風口浪尖，利用所謂的七年之癢來吸引眼球。從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麽的努力，多麽優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？作為公眾人物，很多事被放大很正常，但別造謠，別亂說，別瞎猜，碎片閱讀會讓不知道原委的人被帶亂… 謝謝大家對我們全家的關注，請別在造謠了，這對我來說，不知道是需要重覆多少遍才能改變的一個事情。盡管可能改變不了別人，但我也想盡我作為老婆，作為媽媽，作為女兒，作為兒媳婦的職責，替我的家人說句話，他們都很愛我！我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！請停止造謠，請停止網絡暴力，請停止以訛傳訛！希望大家可以陽光積極，充滿正能量的生活。

鍾麗緹直播突然爆喊　哭訴「美有何用」惹姊弟戀婚變揣測老公捱鬧鍾麗緹大女對鏡頭換衫脫剩內衣展現自信美　震撼火辣身材遠超媽咪52歲鍾麗緹返港吸金生圖曝光真實狀態　網民驚訝：沒想過會是這樣鍾麗緹14歲次女Jaden公開放負　承認不開心疑受父母婚姻影響鍾麗緹大女分享海灘濕身靚相　上衣滑落左胸險洩春光52歲鍾麗緹挑戰女團髮色超減齡　金髮造型宛如「人間Barbie」

延伸閱讀：

183club解散內幕曝光！孫德榮怒爆「隊長跟我嗆」

穩交10年認愛大元 鼓鼓不忍了曝婚禮細節

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

鍾麗緹
張倫碩
香港藝人動向
婚姻
離婚
聯合新聞網