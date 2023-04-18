鍾麗緹傳婚變　嫁小12歲張倫碩7年疑玩完：我不能做真實的自己嗎?

鍾麗緹與小12歲男星張倫碩再婚，被婚姻不時被外界看衰，而近期鍾麗緹直播賣麻辣小龍蝦時突然爆喊，被外界猜測婚姻、婆媳關係問題，而是後鍾麗緹曾與老公張倫碩開直播澄清，然而輿論似乎未平息，鍾麗緹今（18）再度發文，喊話：停止造謠、停止網暴、停止以訛傳訛，張倫碩也留言回應「老婆，風雨同舟，愛你」。



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鍾麗緹18日發文，談及早前直播風波而讓一家人被推上風口浪尖，甚至利用他們正逢結婚七年爆「七年之癢」來當作話題，心疼老公張倫碩在婚後「沒了自己的名字」，還被網友指責對她不好，為老公平反，透露無奈心聲：「從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麽的努力，多麽優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？」

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鍾麗緹坦言自知身為公眾人物很多行為容易被放大，但希望大家「別造謠、別亂說、別瞎猜」，更稱破碎的片段內容會不知原委的人被帶亂。她表示想盡好作為老婆、媽媽、女兒、媳婦的職責，並為家人說話：「我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！」，盼大家停止製造散布謠言，以充滿正能量的態度生活。

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鍾麗緹微博全文：

今年是我和我老公結婚的第七年，前幾天因為一場直播風波，又有很多人把我們一家推上了風口浪尖，利用所謂的七年之癢來吸引眼球。從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麽的努力，多麽優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？作為公眾人物，很多事被放大很正常，但別造謠，別亂說，別瞎猜，碎片閱讀會讓不知道原委的人被帶亂… 謝謝大家對我們全家的關注，請別在造謠了，這對我來說，不知道是需要重覆多少遍才能改變的一個事情。盡管可能改變不了別人，但我也想盡我作為老婆，作為媽媽，作為女兒，作為兒媳婦的職責，替我的家人說句話，他們都很愛我！我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！請停止造謠，請停止網絡暴力，請停止以訛傳訛！希望大家可以陽光積極，充滿正能量的生活。



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