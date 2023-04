鍾麗緹大女對鏡頭換衫脫剩內衣展現自信美　震撼火辣身材遠超媽咪

鍾麗緹 (Christy) 是1993年國際華裔小姐冠軍,靚樣備受肯定,加上身材出眾,曾是90年代的性感女神。她的優良強大基因亦都完美遺傳了給她的三個囡囡。Christy與首任前夫所生的24歲大女兒張敏鈞 (Yasmine) 就與媽咪一樣樣靚身材正,她亦不時會於社交網分享她的日常生活點滴,當中包括她的性感美照和短片。

鍾麗緹少女味十足!(小紅書/@鍾麗緹)

鍾麗緹大女兒張敏鈞。(網上圖片)

昨日(8日)Yasmine於IG post了幾張她正在換衫的照片,相中她掀起毛衣,未知她是正在穿上還是除下衣服,並露出了內衣褲,盡騷Fit爆身材,性感非常。她以英文留言寫道:「You can be the most beautiful person in the world and everybody sees light and rainbows when they look at you, but if you yourself don't know it, all of that doesn't even matter ( 你可以成為世界上最美麗的人,每個人在看著你的時候都會看到光明和彩虹,但如果你自己不知道,那麼所有這些都無關緊要 )。」充份展現出她的自信和魅力。

Yasmine曾奪溫哥華華姐亞軍。(ig圖片)

網民睇完Yasmine這輯相後,都紛紛留言大讚她:「好靚好Fit」、「好性感好誘人」、「身材太好了,好震撼」、「身材已超越媽咪」、「最好身材星二代」。

點擊睇Yasmine這輯性感美照:

