何超蓮竇驍結婚｜三太物業多豪宅　布力徑獨立屋勁誇半億買商廈

何超蓮與34歲竇驍今日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，何超蓮婚前與已故賭王三太陳婉珍居住，相信之後便會與老公竇驍正式同居！講起三太，她的物業最近成為傳媒焦點，因為剛剛以約15.5萬租出凱旋門近2千呎的單位，以下立即為大家數數三太已曝光的物業！

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2022年11月，有傳媒指出三太陳婉珍以約5047萬元購入一個灣仔商廈全層的特色單位，該物業是Novo Jaffe 25樓全層，面積約2243平方呎，並連50平方呎平台，當時報道指買家以TRINITY HONG KONG LIMITED名義買入，該公司其中一位董事就叫陳婉珍，估計是賭王三太。

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何超雲與媽媽陳婉珍、妹妹何超蓮。（Instagram/@florinda.ho）

何超蓮曾在2020年於IG出post最曝光了三太市值過億的布力徑5號豪宅，相片看到了屋內的花園，有人直指她家中後花園大過郊野公園！她又貼出一張站在豪宅大閘內的相片，大閘非常有氣派，更寫道：「拿著媽媽的包包，偷看隔壁鄰居，我家真的拍的很膩了。」

何超蓮昨日在IG出Post笑指自己在大閘內偷看鄰居。（Instagram/@laurinda_ho）

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除了何超蓮婚前與三太自住的大潭布力徑5號，根據已被報道的消息，三太其中的物業還有九龍站凱旋門摩天閣高層A室，實用面積約1,955平方呎，最近單位以每月約15.5萬元租出。

尖沙咀凱旋門（蔡正邦攝）

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另外有出租的物業還石澳山仔路四號安利花園的雙號屋，實用面積約2,564平方呎，根據2020年的報道，當時以13.5萬元租出。當然，這些都只是三太已曝光的物業，其餘未曝光的相信還有很多。