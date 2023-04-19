好青年荼毒室拍片揭鹽叔大話連篇破壞友誼　交代去向支持者感心痛

YouTube頻道「好青年荼毒室」成員鹽叔（原名：楊俊賢），早前因被爆隱瞞已婚身份，搭上兩位「室友」（荼毒室支持者別名），其中一位受害女子更為她墮胎，令鹽叔的「渣男」形象一鋪清袋，宣佈退出荼毒室。事發大半個月，荼毒室其他成員以「我們的想法」為題拍片，講述事發以來的感受，爆鹽叔當初原來大話冚大話，對成員間的信任造成極大傷害，眾人感慨關係變質，直言事件是對頻道的一大創傷。



YouTube哲學頻道「好青年荼毒室」成員鹽叔，上月初與鄭秀文出歌拍MV，又參與「試當真」綜藝片等，曝光率本來極高，卻因「瞞婚偷食」而令形象插水，兩名女受害人先後指證鹽叔出軌搞婚外情，其中一位更曾懷有其身孕並且墮胎。好青年荼毒室在醜聞爆出後，曾發聲明宣佈要時間消化和思考去路，並轉發鹽叔退出頻道的公告。

鹽叔上月爆出兩段婚外情，形象一鋪清袋，早前宣佈退出好青年荼毒室，形容這是「用血寫成的教訓」，並說：「我對唔住荼毒室嘅所有人。」（影片截圖：好青年荼毒室）

日前，6位荼毒室成員老師、黎樂、四哥、白水、廸廸仔和洪恩，就拍攝「我們的想法」新片，影片主要有眾人分享對鹽叔事件的感受，以及頻道去向兩部分，片長18分鐘，雖然只得6人出鏡，但他們說這是成員商討過後的結論，冇出鏡成員亦同意有關言論。影片初，洪恩先講到兩位女室友本來不知道對方存在，坦言明白鹽叔的家人與兩位女士受到難以想像、無法彌補的傷害。

（左起）老師、黎樂、四哥、白水、廸廸仔、洪恩拍片講述事發以來的感受和日後去向。（影片截圖：好青年荼毒室）

另一位經常出鏡的成員白水，就指自己在新聞爆出前一個月一直跟進和了解件，想以好友身份跟鹽叔面對和處理，不過鹽叔大話冚大話，過程中他發現對方很多隱瞞與謊言，他難過說：「好難再信佢，好多嘢都唔知可唔可以再信。呢件事之中我哋起咗好多嚴重衝突，亦都破壞咗我哋友誼！我哋都好難合作落去，我相信鹽叔都好明白同意呢一點，所以最尾大家睇到鹽叔退出嘅決定。」

黎樂、廸廸仔、四哥等其餘成員，都講到事件中最難過是自己與鹽叔的關係變質，因荼毒室成立以來，大家共同面對許多風雨，但到後來卻變得有防備、芥蒂、猜疑，信任破裂帶來極大的震撼和創傷，需要很長時間平復。白水和廸廸仔都分別提到，自己曾很希望一覺醒來發現所有事都冇發生，或是只發了場夢，但世事無法逆轉，明白有些事情從此不同，感到極之難過。

白水（左二）早前與豬文、鹽叔合作幫鄭秀文做歌，半個月不夠就爆出事件，白水指當初想以好友身份陪鹽叔面對，卻發現他大話冚大話，諸多隱瞞。（資料圖片）

老師透露，發情發生後很驚慌，成員間開了很多次會，見面比見家人還要多，面對很大壓力與煎熬，好像無論說話與否都不對，一直思考解決辦法，很希望大家重新上路。他表示：「荼毒室唔止係我哋十幾個人嘅Project，亦都係好多朋友嘅精神支柱，包括關心我哋嘅朋友、會員，喺呢件事之中，亦都有好多嘢唔經唔覺失去咗，包括信任。大家有好多唔同猜測、意見，甚至都會諗哋係咪當初認識嗰班人。呢啲疑問我哋冇辦法一下子叫你信我，就建立返信心，冇可能一句說話就做到，但希望我哋繼續做返一直以嚟做緊嘅嘢，同室友建立返個信任。」成員只想做好自己，做想提供的內容，看看荼毒室可以走到幾遠。

荼毒室的13位成員別名「十三太保」，如今鹽叔（下排左二）退出，只剩12人，但成員們決定繼續推廣哲學普及，盡量行下去。（影片截圖：好青年荼毒室）

黎樂最後作出總結，他說：「鹽叔嘅退出，對我哋推廣哲學普及一定有損失，雖然事件已經過咗一段時間，但創傷大嘅位係我哋面對好多批評。平心而論，荼毒室確實有不足之處，希望呢件事成為一個契機，畀我哋停一停，思考之後點樣變得更好。我們唔可以擔保一切如常，一定有改變，但最起碼我哋會保證到大家，我哋一定會盡力做得更好！」

黎樂曾在5周年短片中講過，若頻道有一天解散，他相信是來自世界、外在的原因，因為他對每個成員都有信心、信任好強，但鹽叔的事件帶來極強震撼，他始發現信任很易破裂，亦要花很長時間平復。（影片截圖：好青年荼毒室）

影片有過千網民留言，少數人叫他們解散，但也有部份人認為眾人根本不需要道歉，因為鹽叔一人之德行缺失，不代表其他人都是這樣，甚至覺得拍片解釋是多此一舉。但更多的是支持者留言聲援荼毒室，又心痛他們：「其中一個成員信用名聲破產，唔代表成個團體信用名聲破產。面對關係缺失，團隊間學習更多關懷感受、情感支援。繼續做你哋想做嘅，觀眾有明辨是非能力。塞翁失馬，焉知非福，此事不妨礙我繼續支持你們。」「其實做錯嘅明明唔係你哋，但偏偏受咁多壓力，批評，仲要出嚟交代，真係替你哋心痛難過。希望你地撐住，重新出發。」「你哋冇盲撐鹽叔做錯事，好欣賞。嗰幾位女室友起碼無二次傷害先。」