鹽叔偷食｜盤點7位風流才子大部分獲正印原諒　2位最後情歸第三者

YouTube頻道「好青年荼毒室」成員鹽叔，近日在通訊群組承認隱瞞已婚，並搭上一名活動上認識的女支持者，傷害了對方及自己家庭，宣佈即時停止於荼毒室的活動。事件發生後，有網民指鹽叔其貌不揚卻有癡情粉絲仰慕，更背妻偷食，莫非真是才子多情？除了鹽叔外，歷來也有不少圈中各個界別的才子，都曾陷入出軌傳聞，最轟動的一定是當時與周慧敏拍拖的倪震！



YouTube頻道「好青年荼毒室」早前剛與天后鄭秀文合作出歌《愛是…2.0》，不足一個月就爆出醜聞，成員鹽叔發聲明自首瞞婚及偷食女粉絲，直言做得好錯，因一人之自私和軟弱，傷害了身邊許多人，願以淡出荼毒室活動來承擔責任。

Sammi近日邀請「好青年荼毒室」的三位成員合作新歌，負責填Rap詞及Rap部分，鹽叔（左二）卻爆出偷食醜聞。

現年39歲的鹽叔相貌一般，但卻滿肚墨水及擁有高學歷，他畢業於中文大學哲學系畢業，後於德國柏林洪堡大學與英國倫敦國王學院攻讀博士，加上主持節目形象幽默，說是哲學才子也不為過。有網民爆料指，早年睇《哲學有偈傾》時，鹽叔手上有戴住婚戒，但其後已除掉；此外，有觀眾表示荼毒室曾有成員在直播漏口自爆有參加過鹽叔婚禮，結果這一段在最後出街的版本卻遭剪走，疑幫鹽叔隱瞞已婚身份，有人更質疑他是否想藉此方便自己出軌。

有觀眾指鹽叔在早年的節目中有戴住婚戒，後來卻未有再戴，以為他是離婚了。（YouTube@好青年荼毒室）

自古才子多風流，出軌的又豈止鹽叔一個？以下就盤點7位曾經被揭不忠的多情才子，導演、填詞人、作家全都齊！

1.倪震

倪匡之子倪震身兼作家、《Yes!》雜誌創辦人及電台節目主持，與周慧敏拍拖多年，卻在08年被影到與城大校花張茆在蘭桂坊熱吻，轟動全港，他立即被封為「世紀賤男」！倪震曾在專訪中三度落淚，自稱：「我是個瘟神，周小姐如此愛我，我帶給她傷害！」並以「孔雀開屏」來解釋偷㗳張茆一事，一度宣布結束19年情。不過，一個月內他與周慧敏不但離奇復合，更戲劇性地宣佈結婚，至今總算無風無浪。

倪震曾背叛「玉子掌門人」周慧敏，遭全城鬧爆是世紀賤男！（視覺中國）

2.陶傑

陶傑有「香江才子」之稱，最為網民熟悉是他擅於抽水，又知識淵博，在電台開咪有許多支持者追捧。陶傑於1994年經歷嚴重車禍，死過翻生便決定與女友結婚，但09年他卻被記者影到與年輕女子一同前往九龍塘時鐘酒店，陶傑為求脫身便急中生智以「廁紙包頭」，如木乃伊般僅露出雙眼，成功奔上座駕。多年來，陶傑不止一次在專欄和節目中「自抽」這件事，更曾在13年的免費電視發牌風波集會上，以此呼籲議員憑良心投票：「你以後就可以堂堂正正昂首挺胸，由立法會大門出入，而唔係由今晚開始用廁紙包頭，由立法會後門出入！」

陶傑「廁紙包頭」避傳媒拍攝，成為多年來的佳話。（資料圖片）

3.彭順

有「鬼才導演」之稱的彭順，02年與執導電影的女主角李心潔結緣並拍拖，10年拉埋天窗，可惜兩人自相戀以來，彭順不止一次被影到偷食，於2014年5月再被拍得與「Sing之天使」李悅彤（Liddy）密會睇戲，女方於公眾地方多次向彭順索吻及擁抱，表現旁若無人，不過李心潔仍表示原諒老公，並謂兩人會一起面對挫折。值得一提的是，Liddy在搭上彭順的報道出街後數日，竟捲入轟動全城的「啟晴邨槍擊案」。51歲的李德仁三槍轟斃鄰居，其後再吞槍自殺，原來兇徒的女兒就是Liddy，她於幾日間上完C1上A1，十分戲劇性。

彭順結婚前後都不止一次背叛李心潔，但女方始終選擇原諒。（微博@李心潔）

4.九把刀

台灣作家兼導演九把刀，憑電影《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，在中港台都有不少粉絲，不過他就曾因棄糟糠而令形象插水。九把刀本身與女友小內拍拖10年，建立深情好男人形象，可惜14年他卻被影到與中視前記者周亭羽去時鐘酒店，九把刀開記招承認劈腿，但表明已經跟周亭羽斬纜，懇求正印女友原諒。誰知道，一年不夠，周亭羽竟成功「坐正」，兩人更於17年登記結婚。

九把刀為周亭羽拋棄10年女友，最後總算修成正果，兩人最後成婚。（facebook@九把刀）

5.細So

前商業電台DJ細So（蘇耀宗）瓣數多多，除主持電台節目，搞Show、作曲、填詞、做創作總監等皆有涉獵。11年，細So迎娶第二任老婆陳穎楠（阿Wing），女方先後為他誕下一對仔女，經常在社交平台大晒家庭樂。不過2020年他被爆出與KOL持續偷食逾兩年，幾乎每次見面都會發生性行為。及後，其偷食對象練美施不但曾搵上門，更主動向傳媒暗示曾接受人工流產手術及被傳染性病椰菜花。不過，細So老婆仍然決定原諒他，一家人現於英國過新生活，但細So偶然仍有回港做幕後工作，如早前就幫側田搞Show。

細So爆出偷食醜聞後，好老公形象一鋪清袋，避走英國！（資料圖片）

6.梁栢堅

填詞人梁栢堅擅於以二次創作諷刺時弊，亦不時為KOLOR、周國賢、張繼聰等填詞，詞風算多變又生鬼，亦是專欄作家。梁栢堅一向不隱藏風流形象，不時大講有味笑話。他曾與王菀之拍拖，又與陳淑莊傳緋聞，予人感覺是「冇腳雀仔」，至17年有網民自稱不值朋友受騙，開IG帳戶爆料，貼出梁栢堅於酒店房的半身裸照，稱梁栢堅本身有女友，卻扮單身瞞騙另一女子維持冇安全措施下的性行為達半年，當女事主懷孕後他卻不想承擔責任。梁栢堅於新聞出街後只出Post說：「分手後用床照威脅前度，仲Work咩？」未有回應是否一腳踏兩船。

梁栢堅曾被爆料者稱他一腳踏兩船，他未有正面回應，只表示有人分手後用床照威脅前度。（資料圖片）

7.徐緣

知名廣告人徐俊文（筆名：徐緣）19年曾被當時的老婆踢爆出軌，女方在社交平台指：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家」，其後她再次出Post，再揭80後書法家「青山不墨」「2016年傷害我們嗰個」。一個月後，男方終開腔向妻女道歉，承認過往一直不懂得維繫感情，對太太和女兒有所虧欠，並棄用女兒名字「徐緣」作筆名。而近兩年，鍾溥敏亦不止一次於網上放閃，證實男方不僅是工作夥伴，兩人亦是戀人關係。