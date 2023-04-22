周永恆傳遭家暴傷勢恐佈　內地妻Britni呼冤：我家暴佢？笑出嚟

前香港藝人，曾因家暴前妻趙頌茹被封世紀賤男的周永恆，4月21日晚突然傳出被內地妻子Britni陳薇家暴，填詞人因葵（陸謙遊）曬出多張周永恆頭部受傷的照片，矛頭直指其妻。Britni於報導出街後連發多篇帖文直斥指控離譜：「我清者自清﹗」



周永恆2018年與內地女友陳薇（Britni）結婚。（IG圖片）

周永恆2018年與內地女友陳薇（Britni）結婚，兩人育有一子，初時女方不時上載周永恆生活照，但近2年不再見男方蹤影，網民就指她彷彿過住單親媽媽的生活，加上翻看她的IG發現她已刪了與對方的合照，包括婚照，即令網民無限聯想，甚至揣測兩人可能已婚變。

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因葵在Facebook上載多張周永恆受傷照：「情緒病續漸（逐漸）好轉嘅時候，到個老婆發神經。其實有暴力傾向係個女人，或者有人會覺得抵死，但呢個朋友，我用咗超過三年時間同佢相處，你唔會估到佢其實係點。喺你哋眼中佢只係八卦新聞一則，但我見到佢今晚含冤入獄，我實在忍唔住。」

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Britni在報導出街後於社交網多次更新：「嚴正聲明！唔係事實嘅報導一律唔回覆，如有必要我會起訴相關未經我本人證實嘅一切新聞來源！多謝關心。」又指：「依家呢個網絡世界有邏輯嘅人真係唔係好多…我嘅忠告係睇少啲「愛回家」因為白癡就係咁樣練成㗎啦各位晚安。」更意有所指謂：「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人就可以出賣靈魂完全冇良知可言？心情冇辦法平復，對我打擊太大…收到好多熟人、認識或完全唔認識嘅朋友網民私底下關心同支持，力撐我人品為人……我己經足夠安慰。接落嚟我會勇敢啲面對以後嘅輿論同挑戰！多謝大家關心。」透露事件進入司法程序，不方便多講請網友見諒。

周永恆內地老婆陳薇（Britni）連發多篇帖文呼冤。（facebook：@Beitni Chan）