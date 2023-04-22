周永恆被警方拘留近一星期　內地妻Britni 稱有證據：係我報警

日前填詞人 因葵 （Christopher Loak），在社交網爆料指周永恆被內地陳薇（Britni）家暴，並上載多張周永恆受傷及留醫的照片，其中有兩張相是他剃了頭髮，頭部有三個位縫了針，傷勢頗嚴重。

周永恆疑遭家暴。（fb@Christopher Loak）

周永恆與內地妻Britni關係決解。（ig圖片）

但事情似乎另有內情，有傳媒報道指周永恆星期日（16日）在元朗被捕，其妻Britni亦有證實消息。Britni透露是由她報警，周永恆仍被警方拘留，由於案件已進入司法程序，故不便多談。由周永恆過去亦有家暴前科，曾被指打傷前妻趙頌茹，Britni未有談及自己有否受傷，稱有關證據已在警方手上，對於會否離婚及兒子是否安好等問題，Britni今日回覆《香港01》：「行緊司法程序唔回應，亦都冇人想知🙏🏻，唔想浪費社會資源，多啲關心下每日嘅美麗新香港好過！」

Britni 透露是由她報警。（ig@britniiii_xo）

Britni稱唔想浪費社會資源，唔回應太多。（ig@britniiii_xo）

昨晚驚傳周永恆疑似遭家暴後，Britni在社交網連發三則帖文，分別寫道：「依家呢個網絡世界，有邏輯嘅人真係唔係好多…我嘅忠告係睇少啲『愛回家』，因為白癡就係咁樣練成㗎啦！各位晚安」。相隔一小時再發文：「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人，就可以出賣靈魂，完全冇良知可言？」暗指有人想博出位。

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周永（視覺中國）