李昇基首爾演唱會四場門票疑滯銷　婚後人氣兼好感度大跌？

李昇基自2004年出道以來一向人氣高企，是韓國少數歌影視發展都順遂的藝人。可是自他與李多寅認愛後，因女方家族涉醜聞而形象大跌，婚後舉辦的演唱會更疑出現滯銷情況，人氣和好感度似乎暴跌不少。



李昇基將於下月舉行4場首爾演唱會。（網上圖片）

李昇基將於下月舉行個人演唱會《The Dreamer's Dream - Chapter 2》，除了韓國首爾場，他亦會到訪日本和台北等地開唱。首爾四場演唱會自本月5日起開始發售，但就有韓國傳媒發現直至20日早上，每場都平均尚有30餘張門票未售出。報道指李昇基每場演唱會安排了477個座位，開售兩星期過去，四場總計有141張門票未賣出。經記者再查證後發現其後於21日下午，所有演唱會門票已全部售罄。

有傳媒發現直至20日，李昇基首爾演唱會門票佢未賣完。（網上圖片）

所有演唱會最終於21日才全部完售，花了超過兩星期。（網上圖片）

有網民表示李昇基10年前曾於奧林匹克公園舉行個人演唱會，當時首爾場1.5萬張門票迅速售罄外，釜山場的4,000張座位也是全部完售。對比之下這次卻花了兩周才將不足2,000張門票售完，看出李昇基人氣明顯的下跌。李昇基與李多寅由認愛到結婚都充滿反對聲音，大眾不滿女方一家的經濟犯背景，因而不看好二人的婚姻。李昇基婚後更曾為老婆在IG發聲，與傳媒開罵，形象再一度大跌。

李昇基10年前曾辦1.5人演唱會，賣票情況完全不同以。（網上圖片）

李昇基與李多寅由認愛到結婚都充滿反對聲音。（網上圖片）

按圖睇李昇基、李多寅世紀婚禮現場照：