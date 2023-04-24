長月燼明｜陳都靈怕太暴露「封胸」卻弄巧反拙　心口甩線變焦點

大陸女星陳都靈在近來熱播的《長月燼明》中擔任女配角受矚目，日前身穿一襲紫色禮服現身北京國際電影節紅地氈，結果被發現胸前竟裂開，線頭相當明顯，引發網友熱烈討論並登上微博熱搜。



網友形容，雖然一直盯著女生的胸部「放大檢視」有點不禮貌，但陳都靈胸前甩線實在引人側目。有網友翻出該禮服的模特兒形象照，胸前的Deep V原本應該開到幾乎肚臍位置，陳都靈似乎是不想如此暴露，造型師才會把Deep V縫起來，線頭可能是縫起來的痕跡，而不是「裂開」。

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因《長月燼明》正熱播，陳都靈因「禮服甩線」登熱搜，有一派網友認為是男女主角羅雲熙、白鹿的粉絲惡意造謠、抹黑陳都靈；另一派網友則認為，陳都靈可能是「自導自演」，刻意製造話題登熱搜。

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