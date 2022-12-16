60歲楊紫瓊同40歲孫儷撞衫逆齡戰勝對手 後者遇時裝車禍變小矮人
撰文：ETtoday
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60歲華裔女星楊紫瓊（Michelle）擁有國際級知名度，日前她出席《TIME》所舉辦的派對，穿著Valentino 2022秋冬系列高訂禮服，一身寶藍色系與她成熟美感相得益彰。而該套禮服也出現在大陸女星孫儷上，兩人相差20歲撞衫，然而多數網友表示楊紫瓊完全沒輸。
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楊紫瓊獲《TIME》選為2022年度人物，她以Valentino 2022秋冬系列高級訂製系列出席派對，展現優雅又輕鬆的一面，採用新穎的披風式剪裁別具氣勢，而腰間則加入綁帶蝴蝶結元素，稍稍中和了幹練氛圍。楊紫瓊綁起俏麗馬尾，以黑絲襪搭配高跟鞋呼應，整體效果相當吸睛。
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而孫儷身為Valentino品牌代言人，早在11月電視劇頒獎典禮「飛天獎」紅毯上演繹過同款禮服，不過當時評價卻很兩極，也因如此鮮明的藍色系並不好駕馭，容易穿出超齡的感覺。網友則認為無論是整體搭配方式，或是最終呈現效果上，都是楊紫瓊勝出，也讚她保養得宜，狀態絲毫不輸人。
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