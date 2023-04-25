中國泳將身材太好被勸退　轉行做星極速上位　新劇演技揮底陳鈺琪

大陸女星陳小紜因為演出《如懿傳》惢心一角，成功打開知名度，長相甜美，前途至今仍一片看好，不過她從小熱愛游泳，曾差點被國家游泳隊選中，但由於身材發育過於良好，因此被刷下來，還被教練委婉勸說放棄游泳，結果卻因為演戲，另外闖出一片天。



陳小紜另曾訓練芭蕾舞7年，16歲考進中央芭蕾舞團及北京舞蹈學院芭蕾舞系本科班，只可惜因為哮喘，不得已只好放棄，她也選擇離開體育圈轉往演藝圈發展，而她曾參加3屆《超新星運動會》，都有拿到獎牌，表現優異、展現出色泳技，只是因為穿泳衣上圍太豐滿，讓觀眾焦點都會擺錯方向，但其實她都會用手捂住胸口以免走光，她事後也吐心聲，小時候因為身材太好曾自卑，後來才慢慢想開。

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陳小紜近期在新劇《薄冰》演技出色，更被稱讚輾壓女主角陳鈺琪，18號也曬出一組旗袍美照，立刻引起熱議，網友也稱讚，「這是什麼絕世美女」、「仙女就是仙女，可以駕馭各種風格和造型」、「美得好離譜」、「狀態越來越好，還有這個身材真的太讓人羨慕了」、「旗袍把姐姐的身材勾勒得更絕了」。

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