48歲鍾漢良現身畲族農村婚禮獻唱　陪飲喜酒應酬鄉親勁畀面又貼地

48歲鍾漢良（Wallace）在內地發展多年，撈到風生水起，早年與內地女星唐嫣合作拍攝的電視劇《何以笙簫默》至今仍是不少觀眾心目中的經典。鍾漢良因而身價再幾級跳，早年有傳他拍的電視劇《一路繁花相送》片酬為5700萬港元，單集計算為190萬港元，雖然近年有傳他星途稍為回落，但相信早幾年的風光已令他荷包進賬不少。

鍾漢良之前被指樣貌崩壞，臉部浮腫，狀態大不如前。（微博圖片）

鍾漢良至今仍活躍內地影視圈，近日有內地粉絲發現他竟「空降」到浙江農村的一場少數民族婚禮上。根據內地媒體報道，內地湖南衛視節目《中國婚禮》拍攝一對畲族新人在家鄉舉辦婚禮，鍾漢良作為神秘嘉賓出現，給一對新人驚喜祝福。他以一身斯文西裝打扮現身，在婚禮開始前已埋伏在場地附近，及後他突然現身在婚禮上，演唱《寵愛》祝賀一對新人。

鍾漢良躲起來給新娘驚喜。（微博影片截圖）

從在場人士分享的影片可見，鍾漢良緩緩走入場，新娘見到偶像現身，驚喜得掩住口鼻，相當感動。鍾漢良先鞠躬，再走到新人身旁圍住他們又跳又唱，哄得新娘喜極而泣。鍾漢良再與新娘握手，又即場簽名當作賀禮，更留下與新人和其他賓客一齊吃喜酒，應酬鄉親父老，相當畀面又毫無架子。在場賓客亦興奮地跟住節奏拍手，簇擁鍾漢良，相當捧場，可見鍾漢良在內地人氣不俗。

而鍾漢良早前被指臉部浮腫、樣貌崩壞，從近照可見，鍾漢良已瘦了不少，極致回春，西裝筆挺Fit到爆，可謂重回顏值巔峰。

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