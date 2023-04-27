娛樂圈男星名字有個「恆」字特別易出事？　呢五位都曾經出大新聞

被喻為「世紀賤男」的周永恆（Roy）最近又惹上官非，填詞人因葵公開周永恆傷痕累累的照片，指周永恆做完腦部手術後，其內地妻陳薇（Britni）曾用「家庭小配件」扑落傷口上，令他傷上加傷。不過轉頭陳薇卻報警稱遭人言語恐嚇，消息指周永恆曾在天水圍私人住宅單位出言：「斬死你，斬死個仔，斬死你阿媽，斬全家」，最終遭警方落案控告周永恆「刑事恐嚇」、「阻差辦公」及「襲警」三項罪名，昨日裁判官批准他以十萬元現金保釋，案件押後至6月21日續審，被告須交出旅遊證件、不得離開香港，每晚6時至8時要到天水圍警署報到，及不得接觸控方證人。

陳薇嘅ig已刪掉與周永恆的婚照。（ig@britniiii_xo）

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娛樂圈的男藝人當中，名字有個「恆（異體字：恒」字的，近年都有不少醜聞爆出。

張致恆

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩人三年抱三，結婚至今已育有3名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。雯雯曾多次在IG上大呻Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言。由於Steven孭住一身債務無法償還，雯雯自爆一家已陷入經濟拮据的困境，她要開網店賺錢養家，同時又要面臨債主的奪命式追債。

雯雯與Steven張致恆先後誕下3名兒子。（IG：@ugly__mama）

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3年前，張致恆突然在IG宣布雙喜臨門，表示將迎娶粉絲雯雯，並公開囝囝百日宴的照片。不過隨即爆出他不止背着梁皓恩（April）偷食，更牽扯出多位疑似受害者，懷疑Steven一腳踏五船。Steven出道以來情史相當豐富，身邊的女伴換完一個又一個，不過過往幾乎每段戀情都以他偷食而結束。Steven曾在節目《兄弟幫》上自爆17歲已經失身，女方16歲，同樣是模特兒，他更自爆試過一腳踏三船，並表示自己不需要假裝聖潔，堅稱自己仍是處男。

張致恆當時在IG貼出幫兒子擺百日宴的照片，不過相中的未婚妻不是大家熟悉的April，而是疑似女粉絲雯雯。（IG@stevencheung）

黃子恆

黃子恆入行27年，早期演藝事業大多數跑龍套為主，後來憑多套劇集，如《衝上雲霄II》、《仁心解碼II》漸露頭角，後來再憑《降魔的》在《萬千星輝頒獎典禮2017》再度入圍「最佳男配角」，演藝事業開始明朗，可惜被爆出與裕美婚外情，又被爆出與內地粉絲Michelle發生性行為並疑似有BB，之後再有歌手迪子爆料指曾被他約上酒店房，事件一出全城嘩然。而黃子恆亦坦言曾經與該名女fans發生過關係，不過佢堅稱只有一次，而且有做足安全措施，否認對方懷孕與他有關，更表示不介意驗DNA證明自己。

事件後，其正面形象直插谷底，隨即遭公司雪藏。事業陷谷底的黃子恆，身體開始出現毛病，他自曝罹患恐慌症，有次更因睡眠窒息差點死亡。

黃子恆之前被爆搞大內地女粉絲個肚。（微博圖片）

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張恆

內地女星鄭爽在2021年1月因被前男友張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。時隔兩年，網絡上流出一段疑似張恆被鄭爽發現出軌後，跪地求饒的影片。而影片中，張恆瘋狂的抓自己的頭髮，之後又扯自己的衣服，精神狀況令人堪憂。

昔日戀人如今成仇人。（VCG）

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鄭爽的爸爸鄭成華更於個人微博發長文，以實名舉報張恆在網絡上製造謠言，還列出三大重要事件為女兒作出澄清，更直言男方似乎有後台支撐，所以在才肆無忌憚對他們一家人作出網爆。

梁裕恆

16年落選港男梁裕恆（Flow）曾對「安心事件」出面力撐黃心穎，指她只是一個追求愛情的好女仔，引來不少網民圍插借機抽水搏見報。可能因為言行惹火，阿Flow最終被無綫飛起冇得留低，斷送演藝事業。

對於惹火言論斷送演藝事業，阿Flow坦言無悔。（梁碧玲攝）