向太陳嵐私人飛機內部照曝光　靚女空姐服侍估計來回要花幾十萬

64歲向太陳嵐自通關後便頻繁飛往國內，近年更定居杭州，在當地發展帶貨直播之餘兼享受人生。早已不愁生活的向太曾曬出疑為家中豪宅，室內全白色簡約設計，圓形飯桌上有水晶燈，超大鞋櫃多對靚鞋，當然不少得珠寶和名牌手袋，室外則有泳池，令人羨慕。

向太好有氣派。(向太@小紅書)

近日向華強兩公婆乘搭私人飛機回杭州，曝光私人飛機內部。向太首先挽住助手的手現身，向華強緊隨在後，讓太太行先，盡顯對太太的愛鍚。

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兩人上飛機後即有至少兩位靚女空姐為向華強兩夫婦一對一專人服務，更有助手貼心服侍，空姐先奉上鮮花、甜品和小食歡迎兩位，其中一位空姐更蹲下為向太服務，溫柔又貼心，即便向太正忙於自己事，空姐亦在遠處觀察，不敢鬆懈。期間兩人獲贈一張動漫版全家福和兩隻狗狗的照片，哄得他們笑得合不攏嘴。

向華強緊隨太太其後，可見相當愛護太太。。（小紅書影片截圖）

機艙內亦相當闊落，從片中可見至少有6個座位。抵達杭州後，兩位空姐專程落機為向生向太送行，無微不至。期間向華強與孫仔視頻，意外曝光了孫仔真樣，肥肥白白相當可愛，更聽到新抱郭碧婷哄兒子和爺爺嫲嫲打招呼的聲音，婆媳關係融洽。

向太搭私人飛機回杭州。（小紅書影片截圖）

兩人常坐私人飛機出行，有網友估計出行一趟費用高達幾十萬，非常人能夠想象。而有網友發現，片中向太所穿的碎花連身裙，淘寶同款只售168元人民幣（約190元港幣），相信向太經濟上有足夠底氣，不需靠衣飾證明自己。

向太所穿的碎花連身裙淘寶同款只售168人民幣（約190港幣）。（淘寶圖片）

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