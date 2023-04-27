鍾欣潼前夫賴弘國罕有貼現任老婆合照　乘機幫自己醫美診所賣廣告

鍾欣潼（阿嬌）前夫賴弘國有鋪結婚癮，6年結婚3次，去年終首度榮升爸爸，與第三任老婆Alice奉子成婚，誕下「小賴寶」。日前賴弘國罕有地貼出與Alice的單獨合照，大讚老婆是「辣媽」，穿上緊衫的她身材超好，Alice就透露原來一切歸功於老公幫手做醫美！



鍾欣潼（阿嬌）18年與台灣醫學美容醫生賴弘國結婚，可惜婚姻只維持14個月，離婚後不足兩年，賴弘國與第三任太太Alice去年2月奉子成婚，8月誕下「小賴寶」。在兩人交往和結婚初期，賴弘國甚少貼合照，即使是群體照中，也會遮掉老婆的樣子，甚至把她裁走，曾被網友質疑老婆是否見不得光。

阿嬌當年高調與賴弘國拍拖，相戀不到兩個月便決定閃婚，先後在美國和香港大搞婚禮。（資料圖片／梁碧玲攝）

但兩人的婚姻卻十分短命，阿嬌結婚沒多久已後悔，14個月便離婚。

後來，賴弘國也大方起來，從團體照中都見到老婆的樣子，她相貌娟好、笑容甜美而且有氣質，據知更曾任職空姐，現於科技公司工作。從舊照所見，Alice即使懷孕7個月，手腳仍然纖瘦，被傳媒形容為不科學。

賴弘國與第三任太太結婚初期，仍然不願公開她的樣子，貼相都會用圖案遮住。（Instagram：m01yb46）

請按下圖睇更多Alice的照片：

賴弘國看來很享受當新手爸爸的樂趣，不但曾透露：「外界都說我結了三次婚，但這次是我第一次當爸，我只想分享喜悅和幸福，現在的我真的很開心，也希望獲得大家的祝福。」也會在IG分享湊仔生活，分享照顧小賴寶的一日時間表等。

賴弘國很享受新手爸爸的生活，不時分享湊仔樂。（Instagram：m01yb46）

賴弘國曾分享「小賴寶」一天的生活。（Instagram：m01yb46）

近日，賴弘國罕有地貼上與太太Alice的單獨合照，相中的Alice穿著白色緊身T恤和黑色短裙，老公輕摟著她的纖腰，T恤也隱約透出深色內衣。賴弘國寫道：「拾獲辣媽一枚」並標註老婆。Alice生完BB大約8個月，但從相中所見，身材確實沒有生過小孩的痕跡，她把這些歸功於老公，留言：「謝謝老公幫忙產後保養💯🤩」而賴弘國侍機賣廣告，問：「該不會是到越診所找賴弘國醫師保養的吧🤣」老婆也很識做接話，透露做了5種醫美療程，包括鳳凰電波、音波、玻尿酸、肉毒和雷射，更是一次搞定，讚老公好專業！網友都讚Alice長得好美好年青，又羨慕她可以享有免費醫美服務。