徐錦江兇神惡煞卻是愛妻號　見面三次就閃婚　30年愛情故事超瘋狂

現年61歲的徐錦江，入行至今已經有42年的時間！年輕時候的他，活躍於90年代的影視圈，經典代表作有《鹿鼎記》的鰲拜、《九品芝麻官》的豹捕頭，還有《玉蒲團》三級片等等。外貌英悍，經常演出反派角色的徐錦江，在現實生活中其實是位柔情處處，專情專一的寵妻魔人！



一見鍾情，開口就求婚

初見表白、再見求婚，三見領證，這是徐錦江和妻子的愛情故事，是不是有些瘋狂呢！

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徐錦江曾在節目自曝，當年去雲南拍片休息時，看見女兵團在操練，他一眼相中眼睛大大，長相甜美的殷祝平，就脫口說出：糟糕了，我要結婚了！然後拉著工作人員搭訕，單刀直入說：「我是演員徐錦江，明天要離開了，我喜歡你，我們結婚吧！」當然，沒意外的，徐錦江當場被拒絕了！

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所有財產都登記給妻子

不過，該來的緣份，擋也擋不住！半年後，兩人在北京重逢，徐錦江要殷祝平給機會證明誠意，並帶了個人證件和財產證明，同時再度直球表白：黃果樹瀑布好，就像我對你的感情，一瀉千里，永不回頭！就這樣，1992年第三次見面的他們，領證結婚了！婚後，徐錦江帶著妻子殷祝平回香港，並把所有財產都登記在她的名下，朋友你們可得好好處，處不好可是賠了夫人又折兵啊！沒想到徐錦江不以為然，她是我老婆，我的當然都是她的。

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等你領我一起老去

婚後，殷祝平為他生下一子，至今結縭30年始終恩愛如昔！戲中的徐錦江，經常扮演兇狠角色；現實生活中的他，是內向寡言的男人；但，在妻子面前更是體貼、溫柔浪漫的丈夫！徐錦江就曾發文透露夫妻相處之道，就是一次一次地愛上同一個人！更曾在2月26日，20：26分，曬出與老婆殷祝平的合照，並寫下「等你領我一起老去」，平淡中又不缺乏浪漫，簡直太閃太甜！

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