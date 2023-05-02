陳凱詠與環球反目原因曝光　冇工開出走美國學跳舞街頭演唱

陳凱詠（Jace）本來是正在上位的樂壇小天后，但卻被環球唱片掟入雪櫃，已超過一年冇出新歌，據知合約要今年年中先完結。環球去年亦坦白承認雙方理念不合、對續約冇共識等，連客套話都免。外界一直對雙方反目原因眾說紛紜，今日就有傳媒指，環球見Jace上位中，接Job時坐地起價嚇走客戶，反令Jace見財化水！



陳凱詠（Jace）由做環球娛樂網誌的主播入行，19年正式於環球唱片以歌手身份出道，《隔離》、《收聲多謝》唱到街知巷聞，21年她的唱片《Processing》不但獲得白金銷量，年底更於九展Star Hall舉辦一連兩場《陳凱詠UNBORDERED演唱會》，聲勢大好，亦是新生代少數能唱能跳的小天后！

Jace 21年底開了兩場個人演唱會，本來聲勢大好，點知幾個月後就被打入冷宮。（資料圖片／周倪瑩攝）

不過，本來上位中的Jace 22年卻後勁不繼，4月出過一首《Long D》後就被打入冷宮，她在22年的工作量少之有少，只有代言信用卡、網上音樂會《MUSICATION – Jace Chan》、舞台劇《隔離童話集》，以及分別為馮允謙及林家謙演唱會擔任嘉賓，後者更因撞正《隔離童話集》而只可錄影以隔空形式播放。

Jace（右二）去年比較大型的工作就是與梁祖堯（左二）風車草劇團的舞台劇《隔離童話集》。（IG@jacechw）

環球唱片去年底就雪藏Jace一事作回應，承認雙方處於等完約狀態，並表示：「環球唱片與Jace雙方理念不一致，所以就續約一事未達成共識，環球唱片現階段的情況只好等她於明年約滿離開。環球唱片在此祝福Jace未來有更好發展。」當時，外界就雙方「理念不一」有很多詮釋，包括指Jace拍完《盛．舞者》後不想再接無綫Job、不想接某連鎖咖啡店廣告等，出現嚴重分歧。

Jace出歌已是一年前的事，之後便處於等完約狀態。（IG@jacechw）

Jace已至少大半年完全冇工開，只得靠自己與朋友搞影相Project、Cover歌等，又先後去日本、泰國等地旅遊，今年年頭更去美國深造兩個月，學跳舞等等，並曾透露想讀戲劇，等完約期間積極裝備自己，早前便在美國街頭拍片，翻唱了Jessie Reyez的《STILL C U》，歌迷也很期待她早日完約回歸。

Jace在美國街頭翻唱了《STILL C U》。（IG@jacechw）

今日有傳媒指，Jace與環球反面的原因，是因為環球替她接洽工作時坐地起價，見Jace有人氣便開天殺價，傾合作時甚至不止一次臨門向客戶提出加價，嚇走客戶，反令Jace接不到工作。報道指Jace在疫情很珍惜每個工作，曾向環球反映寧願價錢低些少、接多幾單Job，至少持續有曝光，但公司卻偏偏獅子開大口趕客，令她見財化水，決定不再續約。

有報道指，環球替Jace接Job時向客戶獅子開大口，不止一次坐地起價，嚇走客戶，令Jace不滿。（IG@jacechw）

目前Jace在IG的個人資料欄仍標註自己是環球唱片藝人，並有環球工作人員的電郵，但她亦新增了自己的個人電郵。雖然暫時未知Jace完約後會否加入其他公司，但不少歌迷在這段期間都替Jace不值，表示即使她要做獨立歌手都照撐！

Jace在IG的個人資料欄，Job contact新增了自己的個人電郵地址。（IG@jacechw）

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