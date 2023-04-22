53歲王菲驚傳懷孕　米蘭機場側面凸肚照曝光　網民看後有這解釋

王菲和謝霆鋒日前被拍到兩人在機場大方牽手，沒想到現在網路上又瘋傳王菲在米蘭機場，肚子隆起再度掀起討論，紛絲驚喜「難道懷孕了？」。



根據大陸媒體報導，王菲現身在米蘭機場停機坪的照片曝光，照片上可以看到王菲批著風衣外套，身穿黑衣灰褲，看起來格外悠閒風，不過仔細一看肚子似乎有略顯隆起，不經讓粉絲懷疑是否懷孕。不過日前有網友在米蘭街頭看到王菲和朋友帶女兒在塞納河畔野餐，不過當時腹肚並未隆起。

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照片曝光後，網友紛紛留言表示「第二張她那肚子，是拍攝角度還是又有了」、「永遠的女神」。不過有民眾跳出來表示米蘭當天機場風相當的大，應該只是照片錯覺，因此瘋傳王菲懷孕一事的謠言也就「不攻自破」。

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