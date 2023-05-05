譚炳文之女譚淑瑩轉做抖音網紅　對TVB人工待遇只用四字輕輕帶過

已故資深演員兼殿堂級配音員譚炳文女兒、現年59歲的譚淑瑩近年追隨父親腳步，由航空公司職員轉為無綫（TVB）藝人，並參與多部劇集演出。譚淑瑩曾坦言，一直想與爸爸擁有相同事業、走同一條路，故轉型做演員是夢想成真。

譚淑瑩在父親生前曾於社交網上載兩人合照，可見父女關係極好。（FB圖片）

近日譚淑瑩於抖音開設帳戶，在短片中自爆在深圳開了一間短視頻公司，並寫上「我是譚淑瑩，在深圳開了一家短視頻製作公司，我為自己代言，給我點贊的都是陌生人。」。譚淑瑩至今已在抖音上拍了4條短片，每段片中都以「TVB藝人」自稱，她拍下自己在戶外行走的身影，並作自我介紹。至今其抖音擁有372名粉絲，片段最高有逾2000播放量。

譚淑瑩至今在抖音已拍了4段短片，每段片均自稱「TVB藝人」。（譚淑瑩抖音）

不少內地粉絲認出她是譚炳文的女兒。當有不認識她的粉絲問譚淑瑩拍過甚麼劇集，譚淑瑩耐心回覆留言，介紹自己拍過處境喜劇《愛．回家之開心速遞》、電視劇《下流上車族》、最近播出的《法言人》等。有網友語氣直接指不認識她，她亦高EQ回覆「支持」。

譚淑瑩在《愛．回家之開心速遞》飾演「哥師奶」。（劇集截圖）

譚淑瑩在《愛．回家之開心速遞》同劉丹有對手戲。（劇集截圖）

譚淑瑩接受《香港01》訪問，她透露正與其他公司合作製作短片，轉型拍片是因為有見抖音流量大，希望找到更多商機，決定在深圳發展是因為離香港近，她又補充道：「這兩年因為見到很多藝人朋友都做短視頻直播帶貨。但自己的時間又不適合做直播。所以覺得短視頻的彈性更大。」會否請人則尚未決定。

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問到TVB發展，譚淑瑩表示去年年尾剛與TVB續簽了兩年合約，「我和TVB有情意結，因我係食這行飯大的。現在仍在約，會繼續努力。」譚淑瑩近年只飾演閒角，周不時亮相熒光幕，問及TVB工作量和人工待遇，譚淑瑩輕輕帶過表示：「見仁見智」，並續稱「我實現到夢想已好感恩。」譚淑瑩透露下一套劇將於5月尾開工。

除了抖音拍片和拍劇外，譚淑瑩工餘時會參與慈善活動。近來香港通關，旅遊業復甦，譚淑瑩稱不打算重回航空公司老本行，以後專心發展幕前事業。

譚淑瑩近來亦有繼續接劇拍。（劇集截圖）

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