41歲Ella揭生仔一度難產險一屍兩命　劫後重生嘆：要好好活在當下

Ella陳嘉樺與瘦子E.SO合作電影《速命道》，接受《Marie Claire 美麗佳人》雜誌專訪時分享，有一場戲是飾演醫生的她為了救一名孕婦，而要坐在極度甩尾的救護車上，身體不由地反應出腎上腺素飆升的緊張感。面對劇中孕婦難產，也讓她想起自己生產經歷，形容：「真的是拿命在賭。」



Ella生兒子時也一度難產：「若是萬一有個閃失過不去，也許小孩就沒了、也許我就沒了，所以每一個人能健康平安降臨到這世界基本上都是贏家，我們已經都是100分的人，不要再嫌棄自己、不要再說自己不好。」她感嘆：「幸福的輪廓就是好好活在當下，要懂得珍惜自己。」

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因為要詮釋醫生，在開拍前還有先上課學習相關醫療、急救的專業知識，但Ella打趣說：「只不過劇情主要都在跟瘦子談戀愛，演出後沒想像中困難！」對於首次和人稱「行走的費洛蒙」瘦子對戲，Ella直言：「私底下的他很真性情，面對感情戲時卻又明顯感覺得到他的害羞靦腆。」

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在戲外和瘦子閒談的過程中，Ella發現兩人都常會看一些YouTuber講述宇宙論，她笑說自己平常不會特別研究宇宙能量，但會將觀察到的事物，分享給兒子勁寶：「告訴他這個世界不是只有眼睛看到的那個樣子，很多東西沒有看到並不代表不存在，其實是用另一種我們感受不到的形式存在著。」

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面對生命教育，Ella毫不避諱與6歲的兒子一起探討：「經由生活日常的經歷跟孩子解釋這些議題，也會讓大人在面對生死這道人生課題時，好像覺得沒那麼困難。」經過時間歷練Ella也領悟出，對世界投以善意，生命即會用其他良善的方式給予回應：「無需否定自己，只需好好愛自己、好好跟自我相處，我們都可以成為100分的人。」

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