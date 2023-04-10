Selina懷孕4個月興奮揭寶寶性別　兩句話掀暴動：S.H.E有人接棒了

41歲的Selina（任家萱）跟圈外男友小徐穩定交往1年半，昨天開心舉辦派對揭曉腹中寶寶「腰果」是男寶， 現場眾星雲集，Selina發文說：「腰果啊~現在的你已經聽得到媽媽說話了吧！這是你的第一個Party，來的都是媽媽的家人朋友喔！他們都是媽媽的貴人，人生很有趣，一點都不無聊喔！」



好姐妹Ella、Hebe以及林宥嘉、丁文琪夫婦跟諸多親友都是座上賓，Selina滿懷謝意，感動向腰果喊話說所有的親友貴人一路陪著她走過各種關卡，「讓媽媽變得更成熟、更有愛、更完整的一個人。然後就遇到另一個，『幾乎』跟媽媽一樣優秀的～你的爸爸（笑）。」可見對男友小徐的滿滿愛意。

按圖看寶寶性別揭曉派對相片、更多Selina IG近照！

+ 27

而她跟Ella、Hebe的合體引發粉絲熱議，目前Ella育有一子勁寶，Selina說一公布腰果是男生時，「大家笑說S.H.E都生男生耶！下一代要組男團嗎？」格外引人期待。

延伸閱讀：

爺孫戀相戀10年 李坤城「病榻前娶林靖恩」原因曝光

眼球中央電視台停更不是愚人節玩笑 視網膜曝「收台原因」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】