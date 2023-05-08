藏族導演萬瑪才旦驚傳離世享年53歲　新戲《陌生人》3月底剛煞科

【萬瑪才旦離世】藏族導演萬瑪才旦曾以《塔洛》獲得第52屆金馬獎最佳改編劇本，今年3月底才宣布新片《陌生人》煞科，想不到今天驚傳離世，享年53歲。



萬瑪才旦編劇、導演，黃軒主演的電影《陌生人》3月底宣布煞科，上個月才剛剛結束北京國際電影節的評審工作。 豈料今天陸媒報導，萬瑪才旦在藏區拍片，突然發生高原肺氣腫，送院搶救無效。

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萬瑪才旦執導過多部藏族題材的影片，2015年憑藉《塔洛》入圍威尼斯影展地平線競賽單元，贏得金馬獎最佳改編劇本獎，以及第52屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影三項提名。2018年憑藉《撞死了一隻羊》再度入圍威尼斯電影節地平線競賽單元，並以編劇身分奪得該單元的最佳劇本獎。

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