邵氏小生宗華夢中離世 享年79歲 曾演《獨臂刀王》《楊貴妃》等
撰文：聯合新聞網
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昔日邵氏小生宗華（原名鄒忠智）4月25日於睡夢中離世，享壽79歲，家屬滿懷不捨心情，將於10日在台北第一殯儀館福壽廳，以佛教儀式為他舉行告別式。
家屬悲痛透露，宗華一生低調簡樸，將遵照生前囑咐，懇辭花籃、花圈、奠儀，奠禮結束後隨即火化，擇日安葬於陽明山臻善園。
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宗華投入表演工作將近60年，跨越不同的地區、語言、型態，集編、導、演、教學及製作人不同的角色，在表演藝術界默默貢獻，告別式當天也將獲頒文化部旌揚狀，以表彰其在文化藝術領域的貢獻，將由宗華妻子代表受贈。
宗華當年是紅極一時的邵氏小生，紅遍6、70年代，電影《獨臂刀王》、《楊貴妃》、《八千里路雲和月》都是代表作，12年前陸續演出8點檔《父與子》、《風水世家》，讓人重溫當年邵氏小生風采。如今永別，家屬萬分悲慟，將於10日下午於台北市第一殯儀館送最後一程。
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宗華是誰？
宗華原名鄒忠智，是當年紅極一時的邵氏小生，代表作包括《獨臂刀王》、《楊貴妃》、《八千里路雲和月》、《流星蝴蝶劍》......點擊了解更多