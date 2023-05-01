邵氏小生宗華夢中離世　享年79歲　曾演《獨臂刀王》《楊貴妃》等

昔日邵氏小生宗華（原名鄒忠智）4月25日於睡夢中離世，享壽79歲，家屬滿懷不捨心情，將於10日在台北第一殯儀館福壽廳，以佛教儀式為他舉行告別式。



家屬悲痛透露，宗華一生低調簡樸，將遵照生前囑咐，懇辭花籃、花圈、奠儀，奠禮結束後隨即火化，擇日安葬於陽明山臻善園。

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宗華投入表演工作將近60年，跨越不同的地區、語言、型態，集編、導、演、教學及製作人不同的角色，在表演藝術界默默貢獻，告別式當天也將獲頒文化部旌揚狀，以表彰其在文化藝術領域的貢獻，將由宗華妻子代表受贈。

宗華當年是紅極一時的邵氏小生，紅遍6、70年代，電影《獨臂刀王》、《楊貴妃》、《八千里路雲和月》都是代表作，12年前陸續演出8點檔《父與子》、《風水世家》，讓人重溫當年邵氏小生風采。如今永別，家屬萬分悲慟，將於10日下午於台北市第一殯儀館送最後一程。

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