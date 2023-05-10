何猷啟前妻齊嬌曬頂層單位維港景色　地段昂貴疑回港探三太陳婉珍

賭王何鴻燊與三太陳婉珍孻仔何猷啟，與內地前妻齊嬌（Gigi）結婚短短兩年便於2020年宣布離婚，兩名年紀分別為4歲和3歲的女兒Tittania和Tylia交由媽媽照顧，跟隨齊嬌到上海生活。而齊嬌在農曆新年期間亦有帶愛女低調回港拜年，有人大讚Tittania大個了的可愛模樣激姑媽何超蓮。

賭王何鴻燊的29歲三房兒子何猷啟與內地前妻齊嬌（Gigi）2020年結束2年婚姻。（齊嬌Instagram）

近日齊嬌再度更新社交網狀態。片中齊嬌身處香港一幢大廈頂層單位，她拍下背後維港優美景色，發文表示：「Nice view and good weather.」齊嬌依舊一頭短髮，皮膚白滑無暇，臉容放鬆歡快，心情不錯。她亦收起性感，上身穿上密實T恤現身，但貴氣不減，仍有淑女風範。

齊嬌首次公開她細女的樣子。(齊嬌ig)

從背景可見，齊嬌背後有游泳池、戶外用餐桌椅、兩棵精心修剪的盆景，裝潢簡約精緻，似乎所在之處為私人豪宅頂層，且對住維港無敵景色，地段價值不菲，有網友猜測此地屬於何家物業，估計齊嬌專程帶兩名女兒回港探望三太陳婉珍。

齊嬌早前Post出性感照，身材Fit爆。(ig圖片)

齊嬌和何猷啟逐漸適應離婚後的生活，何猷啟被踢爆有港女新歡，而齊嬌則有兩名愛女陪伴，湊女之餘亦不忘增值自己，近來她從香港城市大學與清華大學合作的「城大EMBA」學位畢業，相當勤奮好學！雖然上月前姑仔何超蓮舉辦婚禮，齊嬌和兩名女兒都不見影，疑似為了避免尷尬而未有出席，但近來齊嬌向佛道進發，與加措活佛見面合照，並發文抒發：「一切都是最好的安排」，看來已放下過去種種，重新出發。

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齊嬌見加措活佛照：