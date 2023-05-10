42歲張景淳榮升老闆靚女投懷不為所動　戴婚戒疑秘婚親揭感情狀況

現年42歲的張景淳在無綫（TVB）處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》憑「龔燁」一角入屋，與呂慧儀的感情線大受歡迎。雖收入和曝光有一定保障，但近日他被頻頻北上，同劇中飾演「Keyboard」的李興華、靚仔小生羅天宇在深圳市集擺檔賣魚蛋和雞蛋仔，張景淳亦親力親為寫餐牌煮食，他接受《香港01》訪問時坦言計劃大搞發展到連鎖式經營。

張景淳澄清與呂慧儀只是好拍檔、好朋友的關係。（IG@cheungstanley）

不少《愛‧回家》粉絲特地到深圳幫襯張景淳小食檔，順道追星。近日有靚女粉絲於社交網上載與張景淳合照，開心打卡道：「偶遇Tvb明星的一天 成功合照一張」。張景淳身穿簡單白色T恤，將外套隨意綁在腰上，忙於工作的張景淳頭髮亦頗為凌亂，沒有時間整理儀容。靚女粉絲輕輕靠在張景淳身上合照，張景淳將一隻手叉在腰旁，另一隻亦放在女粉絲背後，似乎沒有觸碰到女粉絲，坐懷不亂非常紳士！另一張相中，張景淳專心煮食，忙到身水身汗，網友稱讚他「本人比上鏡好看」。

張景淳、羅天宇和李興華在內地推出「港飲港食」，羅天宇負責設計、張景淳負責食物質素、流程同管數，而李興華就因為口才比較叻，所以負責招商。（受訪者提供圖片）

不過惹人注目的，是張景淳左手無名指上的戒指，令人不禁懷疑一向感情神秘的張景淳是否已低調秘婚！有粉絲留言指見到戒指，發文網友代為回答：「是啊 他結婚了」。

張景淳接受《香港01》訪問，他表示手上的是道具戒指，他說：「因為平時自己唔習慣戴飾物，試過拍攝時唔記得戴，唔想俾機會唔連戲，所以道具戒指同道具手錶自己Keep，長戴。」問到是否單身，張景淳則表示：「忙到連睡覺都無時間了。」是否身邊沒有合適對象？張景淳指拍戲和剛起步的小食檔生意擺首位，他坦言：「呢幾樣暫時用晒全部Focus了。」

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張景淳曾與落選華姐、擔任TVB娛樂新聞台國語直播的宋雙佳拍拖超過一年，不過兩人於2014年兩人陷入冷戰，後張景淳又與前女團Hotcha成員張惠雅（Regen），繼而傳出四角戀，直至2016年傳出張景淳和宋雙佳復合，據悉之後二度分手，張景淳再傳出與呂慧儀戲假情真。

現年40歲的呂慧儀與黃文迪於2011年成婚，兩人雖然懷育有1子，但最後仍在2018年離婚。而變回單身的呂慧儀近來便傳出與同劇拍檔張景淳戲假情真。(konniecrab@IG)

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