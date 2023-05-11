一舞傾城｜鄺潔楹SM場面討論高 ：唔係好enjoy嗰件事

下周一(15日)TVB推出新劇《一舞傾城》，10日一眾演員出席位於上環西港城舉行的記者會，一眾女演員都以夜總會舞小姐造型出席，非常性感。

一眾女演員以夜總會舞小姐造型出席。（葉志明攝）

有看《一》劇預告片的觀眾都知道，劇中充滿不少強姦、SM等重口味劇情，而飾演夜總會頭牌的蔡潔少不免有大尺度演出，在接受訪問是問及拍攝時有否尷尬？她就表示：「拍嘅時候無論男仔女仔都做咗好多準備，劇組都好幫我哋做咗好多保護措施。每一次拍呢啲類似嘅劇情，其實男仔會緊張過女仔，因為佢哋好驚會整親我哋，反而我覺得女仔會好啲。（似乎成日演呢啲角色，怕唔怕被定型？）我唔只呢一面都唔擔心。」另外，提到最近有網友舉辦了一個名為「2023TVB最靚花旦選舉」，而她力壓李佳芯勇奪第一名，對此她就多謝大家支持，還表示：「我覺得每一個女仔都有獨特嘅魅力。」

蔡潔表示拍攝時有做足安全措施。（葉志明攝）

在劇中除了她有大尺度演出之外，飾演細細粒的鄺潔楹都有不少重口味鏡頭，就好像預告片中的SM場面，對此提到怕不怕有損可愛甜姐兒形象，她就表示：「我諗應該都唔會，今次我諗對觀眾嚟講成個角色、性格應該新鮮啲，但係變咗對演員嚟講係一個好好嘅挑戰。」還續說自己拍攝SM這場戲時，不會感到尷尬因為有做足安全措施：「安全措施做得足，本身其實唔係好緊張，但係去到拍完之後就發覺SM過程好漫長，因為唔係好enjoy嗰件事。」看來這一場戲令她印象深刻。