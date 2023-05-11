NCT香港成員Lucas被揭食粉絲退團 聲明竟獲Canon官方轉發：恭喜!
撰文：ETtoday
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南韓男團「NCT」香港成員Lucas（黃旭熙）2021年被爆出劈腿、睡紛絲、食軟飯等醜聞，沉寂一年多後，10日透過經紀公司SM娛樂宣佈退團，他也同步以手寫信向粉絲表達心聲。消息一出，立刻吸引網友熱烈關注，而大陸Canon官方微博帳號竟也轉發Lucas的手寫信大喊「恭喜」，隨即秒刪，引發熱議。
Lucas 10日在微博發出手寫信，表示在經過長時間的考慮，決定退出NCT和威神V，並透露之後將會以個人活動與粉絲見面。沒多久後，大陸Canon官方微博帳號轉發了Lucas的發文，還寫道：「恭喜！恭喜恭喜！終於等到這一天！再見！」讓網友對於雙方之間的關聯感到相當疑惑。
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Canon的該條微博雖然很快就刪除、疑似是切錯帳號誤發，但仍被網友火速截圖瘋傳，眾人紛紛表示「笑死了」、「普天同慶了屬於是」、「佳能，感動常在」、「皮下還好沒罵人呢」。
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