新疆女神扮柯德莉夏萍超似樣　被傳誤做小三咁回應：戀愛腦已死

大陸女星古力娜扎擁有精緻美貌，是許多粉絲心中女神級代表，她最近參與綜藝實境秀《萌探探探案》第3季，和其他演員班底大玩cosplay，她巧扮知名女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn），搭配她立體充滿異國風情的五官，整體相當亮眼，而她在節目上表示：「我現在要親自把戀愛腦摔碎、剪開，這個戀愛腦已經死了，以後我就是鈕祜祿·事業腦。」



先前古力娜扎曾陷入誤當小三風波，還被粉絲指控戀愛腦，說她談了戀愛就不拍戲，長達9個月不進組，這次她在節目上表示「要把戀愛腦摔碎」，似乎真的有把粉絲評論聽進去，下定決心要好好拼事業，不過仍有一票人認為只是為節目效果，虧她該去上表演課琢磨演技。而她日前去樂園拍攝因內褲外露惹議，但她回擊「不覺得我穿的有問題」，霸氣宣言獲讚。

【圖輯】點圖放大古力娜扎還原柯德莉夏萍造型、早前的內褲外露的照片及更多靚相👇👇👇

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而同時參與的班底還有謝娜、陳喬恩、趙麗穎，趙麗穎扮演電影《哈利波特》崔老妮教授，而陳喬恩跟謝娜則扮演《患難姊妹花》（2 Broke Girls）的麥克斯和卡洛琳，打扮相當可愛。

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