范冰冰突曬終極素顏照　41歲真實容貌長這樣　網民嚇傻：無法形容

大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波沈潛一段時間，隔年就傳出與未婚夫李晨黯然分手，工作、情感接連重挫，但最近她的事業似乎也開始緩步回升，並在微博上曬出一系列美照，只見畫面中，她將鏡頭對準臉部，大方露出素顏特寫美照，肌膚幾乎零瑕疵，看得出她很用心的保養，配上精緻小巧的臉蛋，以及一雙魅力四射的電眼，讓網友不免看傻了眼，「美到無法形容」。



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不僅如此，范冰冰有秀出自己在跑步的照片，燃燒不少卡路里，想必為了維持身材也付出相當多的努力，另外，范冰冰還加碼一張自己在餵貓的生活日常，只見她坐在椅子上，手拿著食物餵養4隻貓咪，可能因為光線，讓她在圖中就像是白到發光，她鮮嫩的紅唇更為明顯，吸引超過4萬網友前來按讚，「有一種母愛光輝」、「定格的瞬間真的好美」、「照片看似真的好素顏，仗著自己顏值超高就可以毫不在意是吧。」

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范冰冰近期積極尋求復出，也在香港進行街拍，有網友在路上巧遇她，誇讚她五官精緻，身材保養得宜，獲得大批網友讚賞「美到無法形容」、「天啊，真是天生巨星」、「原相機就這麼美」。

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