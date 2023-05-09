被曝出逃海外8.2億資產遭美國銀行凍結　《港囧》導演徐崢闢謠

因涉嫌參與張庭、林瑞陽夫婦「TST庭秘密」傳銷一案，內地導演徐崢近年來一直惡評纏身。

近期，徐崢又被曝出巨額資產被凍結，躲到國外轉移資產的傳聞。昨晚（8日）徐崢本人在微信朋友圈回應稱，目前在海外拍戲，請大家勿信謠言。



5月5日，《亞洲金融》報道稱「網傳徐崢陶虹夫婦轉往美國的8.2億被凍結！」2人為了避嫌已於4月兵分兩路離境，徐崢飛往新加坡，陶虹前往香港。

亞洲金融報道徐崢夫婦出逃，轉移資產。（網絡資源圖）

該報道在網絡引起不小風波，許多網民認為牽涉進「TST傳銷案」的徐崢出逃已是板上釘釘。5月8日晚，徐崢通過朋友圈發文回應，表示收到很多朋友的詢問，自己也看到謠言。

他強調稱，「沒有所謂多少億的資產，也不存在什麼轉移，更別提被什麼美國銀行凍結，最近正在國外拍戲，一些工作照被人惡意利用，現在造謠成本太低了，請大家切勿信謠傳謠。」

徐崢回應，沒有巨額資產以及轉移到美國也是無稽之談。（網絡資源圖）

陷傳銷案件 浙江廣電：非劣跡藝人

據此前報道，2022年11月4日，張庭夫婦所創品牌「TST庭秘密」涉嫌網路傳銷一案的聽證會在河北石家莊召開。公告顯示，張淑琴（張庭）、林吉榮（林瑞陽）、陶虹（大陸知名女星）等均被列為涉案主體。

徐崢本人也多次為「TST」的產品背書，曾為該品牌拍攝宣傳片及感謝短片。但據徐崢此前回應，他本人並不知道「TST庭秘密」涉嫌傳銷，也沒有參與到任何傳銷活動中。

另外，由於身陷各種傳聞，徐崢此前欲參加綜藝節目被抵制，但浙江廣電集團公開回應，表示徐崢並沒有被定性為劣跡藝人，可以自由發言並參加節目。

徐崢此前曾拍攝、主演《港囧》、《泰囧》、《囧媽》等電影。