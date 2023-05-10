女星袁冰妍關聯公司註銷　曾因偷漏稅被罰97.8萬元

內地女星袁冰妍的關聯公司重慶麗妍文化傳媒有限公司早前因偷漏稅被罰97.8萬元（人民幣．下同）。近日，據天眼查APP顯示，重慶麗妍文化傳媒有限公司已被註銷。



重慶麗妍文化傳媒有限公司於2019年成立，是一家以從事文化藝術業為主的企業，註冊資本100萬元。其屬袁冰妍關聯公司，後者畢業於上海戲劇學院，曾出演《老九門》、《將夜》、《琉璃》等多部電視劇，微博有逾1500萬粉絲。

去年6月13日，重慶麗妍文化傳媒有限公司因偷漏稅被罰，其被指在2019至2021年間以企業資金為股東本人支付與企業生產經營無關的消費性支出，共計815萬元。上述支出應視為企業對個人投資者的紅利分配，依照「利息、股息、紅利所得」項目計徵個人所得稅，適用稅率為20%。作為扣繳義務人，公司應代扣代繳163萬元的個人所得稅，但卻未履行義務，違反《稅收徵收管理法》。

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故此，國家稅務總局重慶市稅務局第七稽查局擬對重慶麗妍上述行為處應扣未扣、應收未收稅款60%的罰款，即97.8萬元。同年7月3日，袁冰妍退出該公司法定代表人、執行董事兼經理職位，由張純接任，大股東由袁冰妍變更為顧偉。當時袁冰妍工作室就稅務機關對重慶麗妍文化傳媒有限公司作出的處罰發聲明向公眾致歉，稱公司深刻反省，並積極配合整改；公司已及時繳納款項，也對佔用公共資源深深地表達歉意。