姜濤被泥鯭批評後IG蒲頭　貼8個字加又喊又笑短片粉絲感心痛

姜濤日前在《CHILL CLUB》頒獎禮獲獎時逐個隊友致謝，但就被部分人指他「點評」隊友，甚至引起RubberBand鼓手泥鯭嘲諷，事件不斷發酵。姜濤今日就在IG出Post，貼上新歌MV的花絮片，並留下8個字疑似回應事件。由於姜濤在MV的投入演出又喊又笑，有粉絲就表示見到這樣的他感到很心痛。



日前，姜濤在《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》獲得「CHILL CLUB年度男歌手獎銀獎」，他得獎時表示有少少嘢想講，因為以往攞獎都只多謝Fans，但從來冇在台上多謝過MIRROR其他11個隊友，於是便逐個隊友致謝。

姜濤在頒獎禮用6分鐘逐個隊友多謝，沒想到竟引發軒然大波，並遭泥鯭批評。（節目截圖）

但有部分人就批評他「點評」隊友，其中缺席頒獎禮的RubberBand鼓手泥鯭更爆粗嘲諷，在個人facebook出Post：「唱好啲歌先做呢啲小動作啦﹗多謝說話定係『鼓勵』說話？！WTF？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦﹗攞終身成就獎嘅精神健康狀態、歌迷會夾份請個writer同看護俾佢啦要。」引發軒然大波，網友有各個平台罵戰，RubberBand昨晚終發聲明為失言致歉。

泥鯭在個人fb發表惹火言論，引起罵戰，RubberBand最終為隊員失言發聲明致歉。（facebook：MW Lai）

事件發生至今，姜濤如常工作，亦有跟ERROR的肥仔去練舞和夾公仔，並於IG宣傳自己的品牌等，今日（11/5）他再於IG蒲頭，貼上一段又喊又笑、疑是新歌《Dummy》MV的短片。短片是黑白的，片中的姜濤顯得歇斯底里，露齒笑著笑著又哭了，雖然是靜音但見到他對鏡頭大叫，他寫下：「笑一笑，一切都會好。You got a dream, you gotta protect it.」

按圖睇姜濤新片截圖：

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姜糖暖心留言指會陪姜濤一齊保護他的夢想，又說：「用笑容面對一切，沒有跨不過的難關」「點解我會有種心痛感🥲喊咗」「姜濤加油，別被打倒，堅持夢想，糖會不離不棄陪您一齊行～❤️」「期待十一胎，以笑解千愁」「懂得幽自己一默，一笑置之，大智若愚👍🏻👍🏻👍🏻 天變地變，糖🍬對你的情不變💕💕」等鼓勵。